SON DAKİKA: Cüneyt Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi! Oğlu Murat Arkın: "Ülkemiz için birleştirici bir unsurdu"
Son dakika haberi... Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. 85 yaşında olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, kalbinin durması nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan oğlu Murat Arkın, "Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın" dedi.
29.06.2022 13:06 - Son Güncelleme: 29.06.2022 13:21
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti.