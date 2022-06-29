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Haberler Magazin SON DAKİKA: Cüneyt Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi! Oğlu Murat Arkın: "Ülkemiz için birleştirici bir unsurdu"

SON DAKİKA: Cüneyt Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi! Oğlu Murat Arkın: "Ülkemiz için birleştirici bir unsurdu"

Son dakika haberi... Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. 85 yaşında olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, kalbinin durması nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan oğlu Murat Arkın, "Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın" dedi.

29.06.2022 13:06 - Son Güncelleme: 29.06.2022 13:21
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi! Oğlu Murat Arkın: Ülkemiz için birleştirici bir unsurdu

Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi!

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SON DAKİKA: Cüneyt Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi! Oğlu Murat Arkın: Ülkemiz için birleştirici bir unsurdu

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Cüneyt Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi! Oğlu Murat Arkın: Ülkemiz için birleştirici bir unsurdu

Sevenleri hastaneye akın ederken, Arkın anısına konulan deftere notlar düşüldü.

SON DAKİKA: Cüneyt Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi! Oğlu Murat Arkın: Ülkemiz için birleştirici bir unsurdu

Bugün ise Cüneyt Arkın'ın oğulları Murat ve Kaan hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı.

SON DAKİKA: Cüneyt Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi! Oğlu Murat Arkın: Ülkemiz için birleştirici bir unsurdu

Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

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