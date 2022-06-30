Japon gazeteci Yoshitaka Sano'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 32'ncisini, İspanya'nın ev sahipliğinde başkent Madrid'de tamamladıklarını belirten Erdoğan, İspanyol makamlarına ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.
JAPON MUHABİR: "SELAMÜNALEYKÜM CUMHURBAŞKANIM"
Basın toplantısına, Japonya merkezli NHK isimli televizyon kanalında görev yapan muhabir Yoshitaka Sano'nun sözleri damga vurgu.
Başkan Erdoğan'a soru sormak için söz alan Sano, sözlerine "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" diyerek başladı. Erdoğan da kendisine "Aleykümselam" diyerek yanıt verdi.