Japon gazeteci Yoshitaka Sano'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım"





SURİYE OPERASYONUNU SORDU

Başkan Erdoğan, Japon gazetecinin kendisine yönelttiği, "Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağına" ilişkin soruya ise, "Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız. Uluslararası camianın anlayacağı dilden, onların anlayacağı operasyonları yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübelere sahiptir. Hiç endişe etmeyin." diyerek yanıt verdi.

