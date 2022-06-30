Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2022 00:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2022 00:44
    ABONE OL

    Japon gazeteci Yoshitaka Sano'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya katıldığı NATO Zirvesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Japon televizyonu NHK'nin muhabiri Yoshitaka Sano, Erdoğan'a yönelttiği soruya, 'Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım' diyerek başladı. Başkan Erdoğan da Japon gazeteciye 'Aleykümselam' yanıtını verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yoshitaka Sano'nun arasındaki bu diyalog toplantıya damgasını vurdu.

    Japon gazeteciden Erdoğan’a: Selamünaleyküm

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.



    NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 32'ncisini, İspanya'nın ev sahipliğinde başkent Madrid'de tamamladıklarını belirten Erdoğan, İspanyol makamlarına ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

    JAPON MUHABİR: "SELAMÜNALEYKÜM CUMHURBAŞKANIM"
    Basın toplantısına, Japonya merkezli NHK isimli televizyon kanalında görev yapan muhabir Yoshitaka Sano'nun sözleri damga vurgu.



    Başkan Erdoğan'a soru sormak için söz alan Sano, sözlerine "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" diyerek başladı. Erdoğan da kendisine "Aleykümselam" diyerek yanıt verdi.



        SURİYE OPERASYONUNU SORDU
        Başkan Erdoğan, Japon gazetecinin kendisine yönelttiği, "Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağına" ilişkin soruya ise, "Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız. Uluslararası camianın anlayacağı dilden, onların anlayacağı operasyonları yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübelere sahiptir. Hiç endişe etmeyin." diyerek yanıt verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bedelli affı meclisten geçti
        Haberler Güncel Japon gazeteci Yoshitaka Sano'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım"
            SON DAKİKA