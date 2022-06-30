Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan Cüneyt Arkın’ın 53 yıllık eşi Betül Arkın’a destek! “Cenneti buldum” demişti! Paylaşımı yürek dağladı

Ünlü sanatçının tabutuna kapanıp kalan Betül Arkın'ın o halleri görenleri kahretti. Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ise usta oyuncu ile ilgili yaptığı paylaşımlarda Betül Arkın'a da yer vererek gözü yaşlı eşe destek oldu.