Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan Cüneyt Arkın’ın 53 yıllık eşi Betül Arkın’a destek! “Cenneti buldum” demişti! Paylaşımı yürek dağladı
Malkaçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Şahin Bey, Köroğlu karakterleriyle hafızalara kazınan, Türk sinemasının efsane jönlerinden Cüneyt Arkın, 27 Haziran Salı günü vefat etti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan ünlü sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cüneyt Arkın'ın acı haberiyle yıkılan eşi Betül Arkın, Teşvikiye Camii'ndeki törende ünlü sanatçının tabutuna kapanıp kaldı. 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşını ebedi yolculuğa uğurlayan Betül Arkın'ın o halleri kahretti. Filiz Akın ise usta oyuncu ile ilgili yaptığı paylaşımlarda Betül Arkın'a da yer vererek gözü yaşlı eşe destek oldu. İşte Filiz Akın'ın o paylaşımı...
30.06.2022 20:30 - Son Güncelleme: 30.06.2022 21:15
85 yaşında kalp durması sonucu ölen Cüneyt Arkın'ın cenazesi bugün Nişantaşı'ndaki Teşvikiye camiinden kaldırıldı.
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın, naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene girerken yaptığı açıklamada, "Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçının tabutuna kapanıp kalan Betül Arkın'ın o halleri görenleri kahretti. Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ise usta oyuncu ile ilgili yaptığı paylaşımlarda Betül Arkın'a da yer vererek gözü yaşlı eşe destek oldu.
Filiz Akın, Cüneyt Arkın ve Betül Arkın'ın bir fotoğrafını paylaşarak "İşte 'cenneti buldum' dediği o muhteşem, özel kadın. Pırlanta. İyi ki onu buldum ve arkadaşım oldu" ifadelerini kullandı.