Cüneyt Arkın'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu... Acılı aile bugün duyurdu: Yeşilçam'ın efsane isminin naaşı son yolculuğu için yola çıktı
Cüneyt Arkın'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu... Acılı aile bugün duyurdu Yeşilçam'ın efsane isminin naaşı son yolculuğu için yola çıktı. Geçtiğimiz Salı günü yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu 85 yaşında yaşamını yitirdi. Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.
Cüneyt Arkın'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu... Acılı aile bugün duyurdu, Yeşilçam'ın efsane isminin naaşı son yolculuğu için yola çıktı.
Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
85 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi dün getirildiği Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak ilk tören için AKM'ye getirilecek.