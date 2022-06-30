Cüneyt Arkın'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu... Acılı aile bugün duyurdu, Yeşilçam'ın efsane isminin naaşı son yolculuğu için yola çıktı.

Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.