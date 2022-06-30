Can dostuna vedası yürek yaktı! Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın o anısı tekrar gündem oldu “Türkan Şoray’la ilk filmimi çekerken...”

"SONSUZA KADAR KALBİMDE YAŞATACAĞIM"

Şoray, "Canım Cüneyt, Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki... Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım... Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak..." ifadelerini kullandı.