Can dostuna vedası yürek yaktı! Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın o anısı tekrar gündem oldu “Türkan Şoray'la ilk filmimi çekerken...”
Can dostuna vedası yürek yaktı! Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Türkan Şoray, birçok filmde başrolü paylaştığı meslektaşı ve yakın dostu Cüneyt Arkın'ın vefat haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Şoray, can dostunu son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. 'Gözleri Ömre Bedel', 'Küskün Çiçek', 'Arım, Balım, Peteğim' gibi birçok yapımda birlikte rol aldığı Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan Şoray, gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncunun o anları yürek yakarken Cüneyt Arkın'ın Türkan Şoray ile ilgili yaptığı bir paylaşım tekrar gündeme geldi. İşte Yeşilçam efsanelerinin ilk set anısı...
30.06.2022 21:21 - Son Güncelleme: 30.06.2022 21:21
Eevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sanat camiası başta olmak üzere tüm ülkeyi büyük üzüntüye boğdu.
Acı haberin ardından Cüneyt Arkın'ın sevenlerinden paylaşımlar peş peşe geldi. Arkın'ın meslektaşı ve yakın dostu Türkan Şoray da sosyal medya hesabında yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi.