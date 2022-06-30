Son yolculuğuna uğurlanan Cüneyt Arkın'ın cenazesinde tepki çeken hareket: "Burası manzara değil beyefendi"
Son yolculuğuna uğurlanan Cüneyt Arkın'ın cenazesinde tepki çeken hareket! 2 gün önce kalbinin durması sonucunda hayatını kaybeden usta oyuncunun Türk Bayrağına sarılı tabutu, tören için Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Usta oyuncuya son veda için AKM'ye getirilen cenazenin başında fotoğraf çekme yarışına giren kişiler 'Burası manzara değil' ifadeleriyle alandan uzaklaştırıldı.
"BURASI MANZARA DEĞİL BEYEFENDİ"
Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Burada Cüneyt Arkın'a veda ederken son kez saygılarını sunmak isteyen kişiler, sahnede bulunan naaşın çevresine davet edildi.
"LÜTFEN NİZAM İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRELİM"
Kişiler sahneye alınmadan dakikalar öncesinde yapılan, "Bir istirhamımız var, merhuma saygılarını sunmak isteyenleriniz olabilir bunu lütfen nizam içinde gerçekleştirelim" uyarısı hiçe sayıldı. Eline telefonunu alan kişiler tabutun başına üşüşerek 'Selfie' çekmek için yarışa girdi.
"BURASI MANZARA DEĞİL"
AKM sahnesinde hüzün dolu anlar yaşanırken, çıkan arbede salon yöneticisi tarafından sert dille uyarıldı.
"Naaş başında fotoğraf çektirmeyle ilgili bir mücadeleye girmeniz saygısızlık oluyor. Lütfen bunlardan uzak duralım." uyarılarını dikkate almayan kişi, "Beyefendi burası manzara değil" ifadeleriyle, alandan uzaklaştırıldı.