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    • 30.06.2022 12:04
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    • 30.06.2022 12:04
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    CHP'li Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un ses kayıtlarını paylaşan Özge Pomen'den flaş hamle! Avukatları açıkladı

    Ekonomi ile ilgili gerçek dışı açıklamaları ve şatafatlı düğünüyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’in sosyal medyadan paylaştığı ses kayıtlarının yankıları hala devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre eski eş Özge Pomen'in avukatları müvekkiline ait ses ve görüntülerin sosyal medyada izinsiz paylaşıldığını ve yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

    Erdoğdu’nun eski eşinden flaş hamle! Avukatları açıkladı

    Özge Pomen'in avukatları Evrim Dost ve Halil Şahin Dost'un yaptığı yazılı açıklamada, "26 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna servis edilen, müvekkilimiz Özge Pomen'in ses ve görüntü, eski eşi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun Erdoğdu'nun seslerinin yer aldığı görüntüler müvekkil adına açılan birkaç sosyal medya hesabından paylaşılmıştır.

    Sonrasında yine bu hesaplardan müvekkile ait olmayan beyan ve açıklamalar yapılmıştır. Sosyal medya üzerinden yapılan yayın üzerine pek çok gazete, gazeteci, haber siteleri ve medya kuruluşları da müvekkil adına açılan hesaptan yayımlanan video ve içerikleri haber haline getirerek kamuoyunun bilgisine sunmuştur.

    Anılan süreçte kendisine ait ses ve görüntülerin, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden rızası dışında paylaşılması nedeni ile müvekkil mağdur edilmiştir. Yapılan paylaşımlar müvekkilimiz Özge Pomen tarafından yapılmamıştır. Bu paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır" denildi.

        NE OLMUŞTU?
        CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen Twitter hesabından Erdoğdu'nun iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarfettiği, Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydını görüntülü olarak yayımlamıştı.

        Aykut Erdoğdu, Tuba Torun'un partide yükselmesi için kulis yaptığını belirten konuşmasında eski eşine şunları söyledi: "Ben niye Parti Meclisi'ne giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım, bunu listeye al diye. Oğuz'u (Oğuz Kaan Salıcı) 5 kere aradım, 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani..."
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        Haberler Güncel CHP'li Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un ses kayıtlarını paylaşan Özge Pomen'den flaş hamle! Avukatları açıkladı
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