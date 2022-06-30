CHP'li Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un ses kayıtlarını paylaşan Özge Pomen'den flaş hamle! Avukatları açıkladı

Aykut Erdoğdu, Tuba Torun'un partide yükselmesi için kulis yaptığını belirten konuşmasında eski eşine şunları söyledi: "Ben niye Parti Meclisi'ne giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım, bunu listeye al diye. Oğuz'u (Oğuz Kaan Salıcı) 5 kere aradım, 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani..."