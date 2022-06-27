CHP'yi sarsan intikam kasetleri sonrası Aykut Erdoğdu'nun ipi çekildi! Kapıyı gösterdiler...

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu'nun patlattığı ses kayıtları gündemi salladı. Özge Erdoğdu önce eski eşi Aykut Erdoğdu ile sonra da Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun ile yaptığı konuşmaları paylaştı.
Erdoğdu eski eşini aldatarak evlendiği Tuba Torun'la aralarında bir şey olmadığını kanıtlamak için Özge Erdoğdu'yla yaptığı konuşmada, Torun'un 50 kişi ile birlikte olduğunu, sadece dört senedir 'ehl-i namus' yaşadığını söylerken Tuba Torun'un parti içinde yükselebilmesi için 'torpil' girişiminde bulunduğunu itiraf etti.
2. ses kaydında ise başka bir bomba daha patladı.Tuba Torun, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum." dedi.
Patlayan 'ses' bombaları sonrası CHP medyasının sessiliği dikkat çekerken Tuba Torun'un dikkat çektiği 'Dolarla vekil olan CHP'liler' merak konusu oldu.
AYKUT ERDOĞDU'NUN İPİNİ ÇEKTİLER!
Gündemi sarsan bu gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi kanadından dikkat çeken bir hamle geldi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu'nun yaşadığı olaya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Öztrak, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.