CHP'yi sarsan intikam kasetleri sonrası Aykut Erdoğdu'nun ipi çekildi! Kapıyı gösterdiler...



KİM BU DOLARLA VEKİL OLAN CHP'LİLER?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun nikah masasına oturduğu eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'un ses kayıtlarında çıkan konuşmaları CHP'de işlerin nasıl döndüğünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Tuba Torun'un 'Dolarla vekil oluyorlar.' ifadeleri dikkat çekerken CHP içinde dolarla vekil olan isimlerin kimler olduğu merak konusu oldu.

CHP gibi CHP'nin medyası da konuya karşı sessizliğe gömüldü. Algı ve yalan pompalamakla ünlü yayın organları kayıtlarla ortada olan parti içi krili ilişkilere ve kayırmalara karşı sessiz kaldı.