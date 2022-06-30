'Dr Fatma G.' kod adlı provokatöre sosyal medyadan tepki yağdı: "Doktor kılıklı trol!"

Muğla'daki olaya benzerlik ve kamuoyunun bilmediği pek çok detaydan biri de trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berrin Şen'in de FETÖ ile bağıydı. Ölen doktor Şen aile boyu FETÖ ile bağlantılıydı. Muğla'daki olay gibi Şen'in trafik kazası sonucu ölmesi bir anda sosyal medyada infiale dönüştürülürken, kamuoyu yanlış yönlendiriliyor, FETÖ kamu vicdanını ve toplumun sinir uçlarını kaşıyordu.
Doktor Rümeysa Berrin Şen'in FETÖ'nün Bank Asya'da hesap açanlar arasında yer aldığı belirlendi. Kayıtlara "Hesap Açma Tarihi: 28.01.2014, 01.01.2014 Bakiyi: -, Giriş: 262.629,13, Çıkış: 169.095,00, 29.05.2015 itibarıyla Bakiye: 93.534,13" Hesap Acma Tarihi: 28.01.2014, 01.01.2014 Bakiye: -, Net Giriş: 54840,00, Ödeme ve Çıkış: 54.840,00, 29.05.2015 itibarıyla Bakiye: -" ibaresiyle geçti.
FETÖ/PYD kontrolünde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda 2006-2014 döneminde öğrenim görmüştü.
Babası Murat Şen, Kayseri'de FETÖ/PYD kontrolünde faaliyet göstermekteyken KHK ile kapatılan üniversitede 30.07.2009-23.07.2016 döneminde çalıştığı, mezkur üniversitede son olarak Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptığı, FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında, 2018-2019'da Kayseri ve Ankara'da "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Mart 2022 itibarıyla Kayseri'de tutuklu olduğu belirlendi.
15.07.2016 darbe girişimi öncesinde, FETÖ/PYD Kayseri Adliye yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ayrıca örgüt içerisinde HSYK üyelerinin sözde "abisi" olduğu ve sözde "imam" olarak örgüt üst yönetiminin talimatlarını hakim ve savcılara ilettiği tespit edilen baba Murat Şen'in FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında evinde yapılan aramalarda, elebaşı Gülen ibaresi bulunan tükenmez kalem, ABD'de çekildiği değerlendirilen fotoğraflar ve örgütsel kitaplar ele geçirildi. Bank Asya'daki hesap bilgileri de kayıtlara "Bank Asya'da hesap açanlar arasında "Hesap Açma Tarihi: 18.07.2003, 01.01.2014 Bakiye: 197.539,40, Giriş: 273.631,90, Çıkış: 380.833,20, 29.05.2015 itibarıyla Bakiye: 97.506,96" şeklinde geçti.
Annesi Yasemin Şen, 2018'de Kayseri'de FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan "takipsizlik" kararı verildiği tespit edildi.
Kardeşi Serra Şen için bulgular ise şöyle:
Bank Asya'da hesap açanlar arasında "Hesap açma Tarihi: 28.01.2014, 01.01.2014 Bakiye: -, Giriş: 294.750,61, Çıkış: 202.546,38, 29.05.2015 itibarıyla Bakiye: 91.835,64" ve "Hesap Açma Tarihi: 28.01.2014, 01.01.2014 Bakiye: -, Net Giriş: 70.683,00, Ödeme ve Çıkış: 70.683,00, 29.05.2015 itibarıyla Bakiye: -" ibareleriyle yer aldı.
FETÖ/PYD kontrolünde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda 2006-2016 döneminde öğrenim gördü.
Kardeşi Arda Şen'in FETÖ iltisakı ise şöyle:
Bank Asya'da hesap açanlar arasında "Hesap Açma Tarihi: 28.01.2014, 01.01.2014 Bakiye: -, Giriş: 277.330,10, Çıkış: 180.796,13, 29.05.2015 itibarıyla Bakiye: 96.533,97" ibaresiyle yer aldı.FETÖ/PYD kontrolünde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda 2012-2016 döneminde öğrenim gördü.