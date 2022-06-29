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    • 29.06.2022 14:27
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    • 29.06.2022 14:44
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    SON DAKİKA: CHP'de Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa etti

    Son dakika haberleri... CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'a ait olan ve Erdoğdu'nun eski eşi tarafından paylaşılan ses kayıtlarının etkisi sürüyor. Ses kayıtları CHP'deki liyakatsizliklerin ve kirli ilişkilerin itirafı niteliğinde olurken Genel Merkez baskıları üzerinden atmak için faturayı Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun'a kesti. İki ismin istifasının istendiği öğrenildi. Ve CHP'de beklenen oldu İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan eşi Tuba Torun istifa etti.

    Erdoğdu ve Torun istifa etti

    Son dakika haberleri... CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan eşi Tuba Torun istifa etti.

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun başrolünde olduğu 'itiraf' kayıtları sonrası CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve eşi CHP Parti Meclisi ÜyesiTuba Torun'un istifasını istedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un geçtiğimiz hafta evlenmesinin ardından Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu bomba ses kayıtları yayınladı.

    AYKUT ERDOĞDU LİYAKATSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ: PARTİ MECLİSİNE GİRDİN DİYE KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM
    Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti.

    Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyuldu:


    "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?

    "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"
    Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"

        Erdoğdu'nun telefon kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu şuan evli olduğu Tuba Torun'un Parti Meclisi üyesi olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğünü itiraf etti.

        BİR BOMBA DAHA PATLADI: DOLARLA VEKİL OLUYORLAR
        Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu Tuba Torun ile yaptığı telefon kaydını paylaşarak bir bombayı daha patlattı.

        Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla vekil oluyorlar. Ben kadın hakları diye g.... yırtıyorum. Ş.... bir tanesine inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a...k... Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği duyuldu.

        LİYAKATSİZLİK VE KİRLİ İLİŞKİLER İFŞA OLDU
        Bu ifadeler CHP'deli 'liyakat' tartışmalarını ve kirli illişkileri yeniden gündeme getirdi. Hem CHP'ye hem de Erdoğdu ve Torun tepkilerin hedefi oldu.

        Yaşananlar sonrası CHP içindeki liyakatsizliğin ifşa olmasıyla fatura Erdoğdu ile Torun'a kesildi. CHP Genel Merkezi Erdoğdu ile Torun'un istifasını istedi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası "Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadeleriyle topu Erdoğdu'ya atarken konuya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

        CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz iki ismin isitfasının istendiğini yazdı:

        Saymaz şunları yazdı:
        "CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun'un ses kayıtları CHP'yi harekete geçirdi.

        Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası "Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" dedi.

        Öğrendiğim kadarıyla bir genel başkan yardımcısı, dün Erdoğdu ve Torun'u arayarak, partiden istifa etmelerinin beklendiğini iletti.

        Bir CHP yöneticisi, şöyle dedi:
        "Kendileri bu açıklamadan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir. Erdoğdu'nun eski eşi kapı kapı dolaşıp anlatıyordu."
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