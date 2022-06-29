SON DAKİKA: CHP'de Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa etti

Son dakika haberleri... CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan eşi Tuba Torun istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun başrolünde olduğu 'itiraf' kayıtları sonrası CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve eşi CHP Parti Meclisi ÜyesiTuba Torun'un istifasını istedi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un geçtiğimiz hafta evlenmesinin ardından Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu bomba ses kayıtları yayınladı.
AYKUT ERDOĞDU LİYAKATSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ: PARTİ MECLİSİNE GİRDİN DİYE KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM
Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti.
Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyuldu:
"Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?
"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"
Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"