İsveç heyetine teröre verdikleri destek belgeleriyle gösterilecek: Önce bu rezilliklerin hesabını verin!

Türkiye, NATO'ya üyelik talepleriyle gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'da terör örgütlerine verilen desteği belge ve bilgileriyle net bir şekilde ortaya koyacak. Özellikle, Türkiye'yi NATO üyeliği için ikna etme amacıyla heyet kuran İsveç'in, terör örgütleriyle ortak faaliyetleri tek tek anlatılarak tüm argümanlar inkâr edilemeyecek şekilde ortaya konulacak, bu konuda güvenlik garantileri istenecek. Finlandiya'ya da firari FETÖ ve PKK üyelerinin iade taleplerinin neden kabul edilmediği sorulacak. Sivil toplum örgütleri adı altında teröristlerin cirit attığı İsveç'in önüne konulacak kanıt ve belgelerin detaylarına ulaşıldı.
5 YILDA 33 TERÖRİSTİN TÜRKİYE'YE İADESİNE TAŞ KOYDULAR
İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda FETÖ ile PKK terör örgütleri üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine kayıtsız kaldı. Adalet Bakanlığı mahkeme kararları doğrultusunda 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti. İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi. İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı. Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor. PKK'nın propagandasını yapmakla yargılandığı dava devam ederken firar ettiği İsveç'ten bir daha dönmeyen Ragıp Zarakolu için yapılan iade talebi de reddedildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan FETÖ firarileri Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Pensilvanya'dan gelen talimatla 'Nordic Monitor' adlı FETÖ propaganda aygıtını kurmuştu. Türkiye'ye iade edilmeyen Kenez ve Bozkurt, Türkiye ve İslam düşmanı faaliyetlerini sürdürüyor.
AB VE KANADA: HIZLA NATO'YA ÜYE OLMALILAR
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly basın toplantısı düzenledi. Joly "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı şekilde üye olmalarını istiyoruz" dedi. Borrell ise "AB üyesi ülkelerin de bu kararı destekleyeceğini düşünüyorum, umarım muhalefeti aşabiliriz" diye konuştu.