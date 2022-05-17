İsveç heyetine teröre verdikleri destek belgeleriyle gösterilecek: Önce bu rezilliklerin hesabını verin!





RUSYA: KARAR ASKERİ TEPKİMİZİ TETİKLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek. Oluşturulacak tehditlere bakacağız. Buna göre tepki vereceğiz" dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz, uzlaşacağımız düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek. Dünyanın düzeni kökünden değişir" dedi. Bir Rus uzman da "İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın nükleer silahlarla yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmaz" yorumunu yaptı.



TÜRKİYE'Yİ İKNA TELAŞINA DÜŞTÜLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz' açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveç ve Finlandiya'dan teröristleri desteklemeyi bırakmalarını, güvenlik garantileri sağlamalarını ve Türkiye'ye ihracat yasaklarını kaldırmalarını istemesinin ardından iki ülke hükümetleri harekete geçti. İsveç, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "İsveç en iyi NATO içinde korunur" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ülkelerinin NATO üyeliği konusunda Erdoğan ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.