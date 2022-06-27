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    • 27.06.2022 18:59
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    • 27.06.2022 19:11
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Terör hepimizin ortak düşmanı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada terör ile mücadelede iş birliği vurgusu yaptı.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı konuşmada "Terör ile mücadelede iş birliğimiz önemli. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." şeklinde konuştu.

    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma'nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar."

    TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ
    İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise "Suriye'de Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" dedi.

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