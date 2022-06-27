Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Terör hepimizin ortak düşmanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı konuşmada "Terör ile mücadelede iş birliğimiz önemli. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma'nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar."

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise "Suriye'de Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" dedi.