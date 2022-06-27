FETÖ'cü hainlere yönelik operasyonlar sürüyor! Yunanistan'a kaçmak istedikleri sırada yakalandılar

Bir süre sonra yakalanan otomobillerin sürücüleri Ş.Ü. ve S.A. ile FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunduğu tespit edilen H.K, ihraç zabıt katibi Z.A, ihraç uzman yardımcısı S.K, ihraç müfettiş yardımcıları K.U. ve M.A. gözaltına alındı.