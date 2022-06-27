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    • 27.06.2022 18:23
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    • 27.06.2022 18:23
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    FETÖ'cü hainlere yönelik operasyonlar sürüyor! Yunanistan'a kaçmak istedikleri sırada yakalandılar

    Ülkemizin FETÖ'cü hainlere yönelik başarılı ve kararlı operasyonları sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Edirne'den Yunanistan'a kaçmak istedikleri sırada emniyet güçleri tarafından yakalanan 4 FETÖ'cü tutuklandı.

    AA
    FETÖ’cü hainlere yönelik operasyonlar sürüyor

    Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

    Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki kişilerin olduğu ihbarı yapılan 2 otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan otomobil sürücüleri kaçtı.

    Bir süre sonra yakalanan otomobillerin sürücüleri Ş.Ü. ve S.A. ile FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunduğu tespit edilen H.K, ihraç zabıt katibi Z.A, ihraç uzman yardımcısı S.K, ihraç müfettiş yardımcıları K.U. ve M.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Hakimlik, şüphelilerden S.K, Z.A, K.U. ve M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", S.A'nın ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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