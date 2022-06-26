CHP'yi sarsan skandal! Aykut Erdoğdu'dan yeni eşi Tuba Torun hakkında eski eşine bomba sözleri sonrası yeni eş hastanelik oldu

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmiş, CHP'li birçok ismin katıldığı lnikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıymıştı.
Boğaz'daki ultra lüks otelde yapılan milyonluk düğüne gelen tepkiler hala sürerken gündeme bomba gibi bir video düştü.
EŞİ İLE İLGİLİ ŞOKE EDEN SÖZLER: "50 KİŞİ İLE BİRLİKTE OLDU, DÖRT SENEDİR EHL-İ NAMUS"
Erdoğdu'nun eşini aldatarak dünyaevine girdiği Tuba Torun'la ilgili sarf ettiği sözler adeta şok etkisi yarattı.
Şu anki müstakbel eşi Tuba Torun'un daha önce 50 kişi ile birlikte olduğunu, sadece dört senedir ehl-i namus yaşadığını kendi ağzıyla ifade eden Aykut Erdoğdu, "Ben olmasam evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ulan ben bin kere söyledim 'önüne biri çıkarsa git' diye" ifadelerini kullandı.
Tuba Torun'u CHP'de parti meclisine nasıl sokmaya çalıştığını detayları ile anlatan Erdoğdu, "Kemal Bey'i (Kılıçdaroğlu) 5 kere aradım bunu listeye al diye, Oğuz'u 5 kere aradım beni çıakrın bunu alın diye. Bütün kurultay buna oy topladım. Kim yapar bunu?" dedi.
Öte yandan Aykut Erdoğdu'nun konuştuğu ismin eski eşi Özge Erdoğdu olması dikkatlerden kaçmadı.