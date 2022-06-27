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    Son dakika: Döviz alım satımında kimlik zorunluluğunda flaş gelişme! Sınır 5 bin dolar

    Son dakika... Döviz alım satımında flaş gelişme! Gelir İdaresi Başkanlığı: Döviz alış ve satış işlemlerinde vergi kimlik numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin sınır 5 bin Amerikan doları olarak belirlenmiştir.

    Kimlikle döviz alım satımında yeni sınır

    Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırılarak 5 bin dolara çıkarıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Döviz alım satımında kimlik zorunluluğunda flaş gelişme! Sınır 5 bin dolar
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