Türkiye'den, teröre destek verdikleri için NATO üyeliğine olumsuz yanıt alan İsveç'ten bir skandal daha!





PROVOKASYONA DEVAM EDİYOR

NATO üyelik başvurularını görüşmek üzere geçen günlerde Finlandiya ve İsveç'ten Ankara'ya gelen heyete Türkiye'nin endişeleriyle beklentileri yazılı bir şekilde iletildi. Ankara, ittifaka üyelik için bu ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, endişelerin karşılanması konusunda somut adımlar atılması gerektiğini aktardı. Buna karşın, özellikle İsveç'te terör örgütü propagandası yapılmaya devam edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın eylemlerine ilişkin "Terörle mücadelede, İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğu görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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