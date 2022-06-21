Türkiye'den, teröre destek verdikleri için NATO üyeliğine olumsuz yanıt alan İsveç'ten bir skandal daha!

Terör örgütü PKK/YPG/ PYD'ye verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine olumsuz yaklaştığı İsveç'te terör örgütü provokatif eylemlerini sürdürüyor. Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve terör örgütüne ait paçavranın projeksiyonla binalara yansıtılması rezaletinin üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen teröristlerin ülkede eylem yapmalarına müsaade ediliyor. İsveç'in Göteborg şehrinin ana meydanı ve kültürel merkezi olan Götaplasten'de terör örgütü tarafından organize edilecek bir yürüyüşün duyurusu billboardlara asıldı.
SÖZDE TEDBİRLER ALINMIŞ!
İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütüne ait görsellerin ülkedeki bazı binalara yansıtılmasını, "NATO'ya katılımlarını engelleme amaçlı kötü niyetli bir kampanya" olduğunu belirterek, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır" açıklamasını yapmıştı. Teröristlerin ülkede halka açık alanlarda "Türk diktatörlüğüne taviz yok" sloganıyla NATO müttefiki Türkiye'yi karalayarak duyurusunu yaptığı eylem için İsveç'in tutumu merak ediliyor.
PROVOKASYONA DEVAM EDİYOR
NATO üyelik başvurularını görüşmek üzere geçen günlerde Finlandiya ve İsveç'ten Ankara'ya gelen heyete Türkiye'nin endişeleriyle beklentileri yazılı bir şekilde iletildi. Ankara, ittifaka üyelik için bu ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, endişelerin karşılanması konusunda somut adımlar atılması gerektiğini aktardı. Buna karşın, özellikle İsveç'te terör örgütü propagandası yapılmaya devam edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın eylemlerine ilişkin "Terörle mücadelede, İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğu görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.