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    • Yaşam
    • 20.06.2022 23:17
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    • 20.06.2022 23:33
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    Şemdinli’de 2 terörist öldürüldü! Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Şemsiyeler açıldı

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Yapılan açıklamada, "Operasyonda 400 gram plastik patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 4 adet 1,5 litrelik pet şişe içerisinde patlayıcı madde, 18 adet elektrikli fünye, 24 adet sensörlü kablo, 2 adet termal şemsiye, 40 adet pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

    Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren/Abluka-2 Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Şemdinli ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AKS-47 piyade tüfeği, 120 adet AKS-47 fişeği, 120 adet M-16 fişeği, 10 adet şarjör, 3 adet el bombası, 2 adet el yapımı patlayıcı yapımı için hazırlanmış antitank roket başlığı, 3 adet zaman ayarlı patlayıcı düzeneği, 4 adet elektronik el yapımı patlayıcı alıcı düzeneği, 400 gram plastik patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 4 adet 1,5 litrelik pet şişe içerisinde patlayıcı madde, 18 adet elektrikli fünye, 24 adet sensörlü kablo, 2 adet termal şemsiye, 40 adet pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

    İSVEÇ VE PKK İLİŞKİSİ...

    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'da güvenlik konseptinde köklü değişiklikler yaşanıyor. Yıllarca NATO ve Rusya arasında tarfsız kalan Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinde NATO'ya üyelikler gündeme geldii. Bu ülkelerden Finlandiya ve İsveç ise iç prosedürlerini geçerek üyelik için resmi başvurularını yapmıştı.

    NATO BAŞVURULARINA TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ
    Bu gelişmeden sonra Rusya'dan daha çokTürkiye'nin tepkisi gündem oldu. Türkiye en yüksek perdeden bu iki ülkenin PKK'ya verdikleri açık destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıktı ve veto hakkını kullanacağını açıkladı. Birlik içinde krize neden olan Türkiye'nin bu çıkışından sonra ise başta ABD olmak üzere söz konusu ülkelerden art arda olumlu açıklamalar geldi.

    Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan İsveç'te Magdalena Andersson hükümeti ise Türkiye'ye olumlu mesaj verirken içerde destek kaybetti.

        PKK'LI VEKİLİN DESTEĞİNİ KAYBETTİ
        İsveç parlamentosunda, Türkiye'nin de iadesini istediği İran asıllı PKK/YPG'li terörist vekil Amineh Kakabaveh hükümetten desteğini çekti. Kakabaveh, buna gerekçe olarak ise kendisine Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki Kürt oluşumlarına destek sözü verildiğini, son dönemde ise bu sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Magdalena Andersson hükümeti 2021 kasım ayında yapılan güven oylamasını 1 oy ile kazanmıştı.

        Kakabahev dün sosyal medya platformu Instagram'dan da nefret kusmaya devam ederek, "İsveç, her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın taleplerine ve açıklamalarına boyun eğiyorç Magdelena Andersson'un ve parlamentonun benim ve birçok özgürlük savaşçısının Türkiye'ye iadesi konusunda Büyükelçilik ve Türkiye'nin taleplerini göz ardı etmemeleri resmen bir skandal. Hatalı davranıyorlar. " dedi.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Yaşam Şemdinli’de 2 terörist öldürüldü! Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Şemsiyeler açıldı
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