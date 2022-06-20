Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren/Abluka-2 Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Şemdinli ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AKS-47 piyade tüfeği, 120 adet AKS-47 fişeği, 120 adet M-16 fişeği, 10 adet şarjör, 3 adet el bombası, 2 adet el yapımı patlayıcı yapımı için hazırlanmış antitank roket başlığı, 3 adet zaman ayarlı patlayıcı düzeneği, 4 adet elektronik el yapımı patlayıcı alıcı düzeneği, 400 gram plastik patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 4 adet 1,5 litrelik pet şişe içerisinde patlayıcı madde, 18 adet elektrikli fünye, 24 adet sensörlü kablo, 2 adet termal şemsiye, 40 adet pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
İSVEÇ VE PKK İLİŞKİSİ...
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'da güvenlik konseptinde köklü değişiklikler yaşanıyor. Yıllarca NATO ve Rusya arasında tarfsız kalan Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinde NATO'ya üyelikler gündeme geldii. Bu ülkelerden Finlandiya ve İsveç ise iç prosedürlerini geçerek üyelik için resmi başvurularını yapmıştı.
NATO BAŞVURULARINA TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ
Bu gelişmeden sonra Rusya'dan daha çokTürkiye'nin tepkisi gündem oldu. Türkiye en yüksek perdeden bu iki ülkenin PKK'ya verdikleri açık destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıktı ve veto hakkını kullanacağını açıkladı. Birlik içinde krize neden olan Türkiye'nin bu çıkışından sonra ise başta ABD olmak üzere söz konusu ülkelerden art arda olumlu açıklamalar geldi.
Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan İsveç'te Magdalena Andersson hükümeti ise Türkiye'ye olumlu mesaj verirken içerde destek kaybetti.