Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.06.2022 01:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2022 01:32
    ABONE OL

    PKK'nın Avrupa'daki Kandil'i: İsveç! Yardım diye toplayıp teröristleri fonluyorlar

    İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için başvuruda bulunurken terör örgütü PKK/YPG'nin misafirhanesi konumuna gelmiş durumda. Türkiye'nin veto hakkı gündemdeyken halen teröristleri fonluyorlar. PKK, İsveç'te açtığı dernekler üzerinden bağış adı altında topladığı parayı Kandil'e gönderiyor. Paralar İsveç bankası Bankgirot'a "okul tadilatı", "tıbbi yardım" gibi sahte başlıklarla yatırılıyor. A Haber'de söz konusu skandal detaylı bir şekilde deşifre edildi.

    PKK’nın Avrupa’daki Kandil’i: İsveç!

    İsveç'in başkenti Stockholm'deki PKK/ PYD terör örgütünün, İsveç bankalarında açılan kron hesaplarından gelen yardım ve bağışları, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik'e karşı kullandığı silah ve mühimmatın teminine harcadığı ortaya çıktı.

    İsveç'in farklı şehirlerinde finansal destek için hesaplar açan örgüt, bir yandan Türkiye'nin hilafına her türlü terör faaliyetini desteklerken bir yandan da NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten askeri mühimmat haricinde, tıbbi ekipman da dâhil her türlü malzeme desteği alıyor.

    İsveç'te faaliyet gösteren banka hesabının PKK/PYD/YPG'nin ortak ana hesap olarak kullandığı banka numarası A Haber ekranlarında deşifre edildi.

        Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "İsveç'te dernekler üzerinden bağış adı altında Kandil'e para gönderiliyor. Bankgirot isimli banka üzerinden okul tadilatı, tıbbi yardım gibi başlıklarla PKK'ya para gönderiliyor." ifadelerine yer verdi.

        Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Abdurrahman Şimşek, "Bütün İsveç'te açık kaynaklarda PKK/PYD'ye yardım olarak istiyorlar. Açık hesap üzerinden paralar toplanıyor. Resmi yoldan soruşturduğun zaman bile bütün İsveç'te olan bilgiye ulaşabiliyorsun. Mobil ödeme ile direk Kandil'e ulaştırılıyor. Suriye'de Esad mağdurundan kaçmış çocukların fotoğraflarını kullanarak para toplanıyor. Bu hesap doğrudan PKK'nın hesabı." dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’nın ’en çevrecileri’ ödüllendirildi
        Haberler Güncel PKK'nın Avrupa'daki Kandil'i: İsveç! Yardım diye toplayıp teröristleri fonluyorlar
            SON DAKİKA