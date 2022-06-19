PKK'nın Avrupa'daki Kandil'i: İsveç! Yardım diye toplayıp teröristleri fonluyorlar

- Güncel
- 20.06.2022 01:17
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- 20.06.2022 01:32
Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "İsveç'te dernekler üzerinden bağış adı altında Kandil'e para gönderiliyor. Bankgirot isimli banka üzerinden okul tadilatı, tıbbi yardım gibi başlıklarla PKK'ya para gönderiliyor." ifadelerine yer verdi.
Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Abdurrahman Şimşek, "Bütün İsveç'te açık kaynaklarda PKK/PYD'ye yardım olarak istiyorlar. Açık hesap üzerinden paralar toplanıyor. Resmi yoldan soruşturduğun zaman bile bütün İsveç'te olan bilgiye ulaşabiliyorsun. Mobil ödeme ile direk Kandil'e ulaştırılıyor. Suriye'de Esad mağdurundan kaçmış çocukların fotoğraflarını kullanarak para toplanıyor. Bu hesap doğrudan PKK'nın hesabı." dedi.