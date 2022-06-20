Son dakika: Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar

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Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu.
Feyzioğlu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklamalarından satır başları;
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan paylaşıma ilişkin konuşan Feyzioğlu, "Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız." ifadelerini kullandı.
- CHP tabanı Sezgin Tanrıkulu'nun tarzındaki kişilerden de rahatsız.
- CHP yerel yönetimlere özerklik vadediyor
- Baro yönetimi kaotik bir ortamda. Barolar Birliği olanı yok etmesin yeter. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan "Erdoğan'ı devireceğiz" diyerek seçildi.