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    • 20.06.2022 23:11
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    Son dakika: Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar

    A Haber'e konuk olan Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan paylaşıma ilişkin konuştu. Feyzioğlu, "Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız." ifadelerini kullandı.

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    Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu.

    Feyzioğlu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

    Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan paylaşıma ilişkin konuşan Feyzioğlu, "Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız." ifadelerini kullandı.

    - CHP tabanı Sezgin Tanrıkulu'nun tarzındaki kişilerden de rahatsız.

    - CHP yerel yönetimlere özerklik vadediyor

    - Baro yönetimi kaotik bir ortamda. Barolar Birliği olanı yok etmesin yeter. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan "Erdoğan'ı devireceğiz" diyerek seçildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
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