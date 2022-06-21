CHP’li İBB’nin tebligat yalanı tutmadı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Koruluğu'nda gelen tepkilere aldırış etmeden ağaç katliamına girişen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir skandala imza attı.
Belediye yönetiminin, kesime ilişkin kendilerine bir tebligatın ulaşmadığı yönündeki açıklaması gerçek dışı çıktı.
CHP'Lİ İBB'NİN AÇIKLAMASI YALAN ÇIKTI
Korulukta 2000 ağacı kesmeyi planlayan ve haberlere yansıdığı anda 54 ağacı kökünden kesip üzerini de toprakla örten İBB, son açıklamasında tüm çalışmaların Orman Kanunu'na göre yapıldığını öne sürmüş, Orman Genel Müdürlüğü'nden kendilerine tutanakla alakalı yazı gelmediğini ileri sürmüştü. Ancak İBB'nin açıklamasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı.
Tutanağın, İBB yönetimine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden gönderildiği, gönderilen resmi dokümanın açıklama yapılmadan önce okunduğu ortaya çıktı.