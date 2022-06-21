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    • 21.06.2022 06:59
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    • 21.06.2022 06:59
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    CHP'li İBB’nin tebligat yalanı tutmadı

    Son dakika haberi! Emirgan’daki ağaç katliamı için tutanak gelmediğini açıklayan CHP'li İBB’nin yalanı çok sürmedi. Tebligatın internet ortamından ulaştığı, okunduktan sonra açıklamanın yapıldığı ortaya çıktı.

    CHP’li İBB’nin tebligat yalanı tutmadı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Koruluğu'nda gelen tepkilere aldırış etmeden ağaç katliamına girişen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir skandala imza attı.

    Belediye yönetiminin, kesime ilişkin kendilerine bir tebligatın ulaşmadığı yönündeki açıklaması gerçek dışı çıktı.


    CHP'Lİ İBB'NİN AÇIKLAMASI YALAN ÇIKTI
    Korulukta 2000 ağacı kesmeyi planlayan ve haberlere yansıdığı anda 54 ağacı kökünden kesip üzerini de toprakla örten İBB, son açıklamasında tüm çalışmaların Orman Kanunu'na göre yapıldığını öne sürmüş, Orman Genel Müdürlüğü'nden kendilerine tutanakla alakalı yazı gelmediğini ileri sürmüştü. Ancak İBB'nin açıklamasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

    Tutanağın, İBB yönetimine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden gönderildiği, gönderilen resmi dokümanın açıklama yapılmadan önce okunduğu ortaya çıktı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'de resmi yazışmalara imkân sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi, yasal olarak geçerli, güvenli elektronik posta olarak tanımlanıyor.


        KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak postanın gönderilip gönderilmediği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı ve ne zaman ulaştığı, alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi imkânları tanıyor. Yani İBB inkâr etse de gönderiye dair tüm detaylar takip edilebiliyor.

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