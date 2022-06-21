CHP’li İBB’nin tebligat yalanı tutmadı



KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak postanın gönderilip gönderilmediği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı ve ne zaman ulaştığı, alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi imkânları tanıyor. Yani İBB inkâr etse de gönderiye dair tüm detaylar takip edilebiliyor.

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