Son dakika: İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu! Türkiye'den net mesaj: Somut adım yoksa NATO yok

İSVEÇ'E NET MESAJ

Brüksel'de konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu yönde ifadelerde bulunduğunu söyleyerek "Terör örgütlerinin ifade özgürlüğüyle ilgisi olmadığını görmeliler" ifadelerine yer verdi.

SOMUT ADIM ATIN

Kalın, "Adımlarımız bu ülkelerin atacağı somut adımlara bağlı olacak" dedi.

İSVEÇ'İN TERÖRLE BAĞI...

İsveç'in başkenti Stockholm'deki PKK/ PYD terör örgütünün, İsveç bankalarında açılan kron hesaplarından gelen yardım ve bağışları, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik'e karşı kullandığı silah ve mühimmatın teminine harcadığı ortaya çıkmıştı.

İsveç'in farklı şehirlerinde finansal destek için hesaplar açan örgüt, bir yandan Türkiye'nin hilafına her türlü terör faaliyetini desteklerken bir yandan da NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten askeri mühimmat haricinde, tıbbi ekipman da dâhil her türlü malzeme desteği alıyor.