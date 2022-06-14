MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;
Sağanak yağışlar hayatı olumsuz şekilde etkilemiştir. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Sel suları Ankara'da ev ve işyerlerini basmıştır. Başkentimiz yoğun yağışlara teslim olmuştur. Hem Ankara hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi acınası bir aciziyetle seyretmiştir. Meteorolojinin uyarılarına rağmen hiçbir önlem alınmamıştır. Belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmışlardır, çaresiz girdabına terk etmişlerdir.
Kar ve yağmur yağdıktan sonra yapılacak her mücadele boşuna bir emektir. Riskleri öngörememiş belediye yönetimlerinin tek sığınağı temelsiz bahaneleridir. Altyapı eksiklikleri, siyasi ilkellikler, afetler karşısında organizasyon yetersizlikleri bugünkü tablonun yegane sebepleridir. Hükümet, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin boşluğunu doldurmuş, müdahale etmiştir. Belediye yönetimi laf üretme yeri değildir. Millete layıkıyla hizmet etme mercidir. Bu tutumu gösterenleri aziz milletimiz baş tacı yapacaktır. Tam tersini yapanlarını da rezil etmesini bilecektir. Bu kapsamda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetler niyaz ediyorum. İnanıyorum ki şiddetli yağışların yaraları sarılacaktır. Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Tesellimiz bu depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır.
Ayrıca İtalya'nın Lucca kentinden havalanan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve Eczacıbaşı Holding'e taziyelerimi sunuyorum.
"KATİLLERE HAK ETTİKLERİ CEZALAR KESİLECEKTİR"
Hain terör saldırılarını lanetliyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Şu anda tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Elbette acımız çok büyüktür. Al bayrağa sarılmış şehit naaşları gözyaşları eşliğinde vatan topraklarımıza emanet edilmiştir. Kalırsak devlet biziz ölürsek cennet bizim diyen kahraman şehitlerimizin kanları yerde bırakılmayacaktır. Katillere hak ettikleri cezalar kesilecektir. Evlatlarımıza kast edenlerin hayatları zindan edilecektir.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ EYLEMLERE GEREKEN CEVABI VEREREK İHANETİN BELİNİ KIRACAKTIR"
Terörle mücadele kıran kırana devam edecek, bu melanetin kökü her zeminden sökülüp atılacaktır. İkinci bir tercihimiz görülemeyecektir. Türkiye'ye ihanet eden PKK'lı teröristlerden 3 ayaklı bir çıkış yolu vardır. Terör saldırılarına ön şartsız derhal son verilmelidir. Silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak da kaçınılmaz cezalarını çekmeleridir. Türkiye, bölücü terör karşısında bir yol ayrımına gelmiştir. Ya bu husumet çetesi ülkeyi kanlı bir bölünme sürecine sürükleyecektir ya da Türkiye Cumhuriyeti eylemlere gereken cevabı vererek ihanetin belini kıracaktır.
Terörle mücadele süreci çok boyutlu bir süreçtir. Karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Terörizmin imalatçı ülkeleri, üniformasız barbarlar vardır ve bu yalın gerçeği birazcık zeka sahibi herkes bilmektedir. PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir. Türk milletiyle kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır. Terörle mücadele Türkiye'yi zora sokmak isteyen alçakların topuyla asimetrik bir mücadeledir.
Teröristler kukladır, kuklacılar ise mayası, mazisi kapkara odaklardır. Türkiye'nin haklı sınır ötesi operasyonu an meselesiyken, ABD askerleriyle PKK/YPG'li teröristlerin beraberce poz vermeleri neyin mesajıdır? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardır? Mehmetlerimize silah sıkanlara, ihanet edenlere destek vermek insanlık onurunun neresiyle ve nasıl bağdaşacaktır? ABD pozisyonunu netleştirmek mecburiyetindedir: Bu ülke dost mudur, düşman mıdır?
"TÜRK MİLLETİ DOSTUN DA DÜŞMANIN DA MERT OLMASINI BEKLER"
Türkiye göstereceği yüksek iradeyle bölünmeyeceğini, bedeli ne olursa olsun dosta da düşmana da göstermiş, alayına birden göstermeye devam edecektir. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin kaygılarını meşru gördüğünü teyit ediyorsa bunu ABD ve bazı Avrupa ülkelerine anlatıp kabullendirmek zorundadır. Bizim endişelerimizin hududu sırf Finlandiya ve İsveç'le görülemeyecektir. ABD'nin bölücü terör örgütüyle bulunması izahı zor olacak ikiyüzlülüktür, asıl endişe kaynağımız da işte bu sinsiliktir. Türk milleti dostun da düşmanın da mert olmasını bekler.