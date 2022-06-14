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    • 14.06.2022 09:34
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan polise yumruk atan terör destekçisi Saliha Aydeniz'e tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır

    Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan polise saldıran DBP'li Saliha Aydeniz'e tepki gösterdi. Şentop, "Haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmedilir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Şentop’tan sert tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

    İstanbul Kadıköy'de Terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için yütüyüş düzenleyen ve polisimize yumruk atan DBP'li vekiler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan sert tepki geldi.

    DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI
    Şentop, "Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

    TERÖRİSTBAŞI İÇİN POLİSE SALDIRDILAR
    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP pazar günü teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' adı altında, İstanbul'da bir yürüyüş düzenlemek istedi.

    Yapılan çağrılar sonrasında Kadıköy'de toplanan gruba, HDP'li vekiller Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca öncülük etti.



    HDP'Lİ VEKİLLER TERÖR SEVİCİLERE KALKAN OLDU
    Terörist başı için 'özgürlük' sloganları atan gruba, polis ekipleri müdahalede bulundu. HDP'li vekiller, polis ekiplerinin karşısında durarak terör sevicilere kendilerini siper etmeye çalıştı.



    POLİSLERE HAKARET EDİP TEHDİTLER SAVURDULAR
    Polislerin müdahalesinden rahatsız olan Başaran ve Uca, emniyet mensuplarına hakaret edip tehditler savurdu.

    Polis amirlerine, 'çete başı, terbiyesiz, ahlaksız ve mafya' diyerek hakaretler savuran HDP'li vekiller, "Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." sloganları attı.



        Başaran, olayı takip eden basına kendilerine müdahale eden polislerin yargılanacağını söyledi.

        TERÖR DESTEKÇİSİ SALİHA AYDENİZ'DEN POLİSE YUMRUK
        DBP'li Saliha Aydeniz ise rezilliği bir adım daha ileri taşıyarak polisimize yumruk attı.

        "KILIÇDAROĞLU MÜSEBBİBİ SENSİN"
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin..." dedi.

        Soylu ayrıca, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik" ifadelerine yer verdi.

        HDP'DEN GÖLGE PARTİ DBP'YE GEÇTİ
        24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den Diyarbakır milletvekili seçilen Saliha Aydeniz, partisinden istifa ederek DBP'ye üye olmuştu.

        TEK REZİLLİĞİ DEĞİL
        Saliha Aydeniz daha önce de polisi ısırmış ve HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin sizlere" diyerek alay etmişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: NAMUSSUZLUK KALLEŞLİ
        Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada terör yandaşı vekillerin polise saldırmasına tepki gösterdi.

        Erdoğan döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden misliyle sorduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk ve demokrasi içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dört vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları, provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. Kim ne derse desin, hangi çirkefliği yaparsa yapsın Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır. Bugün ülkemiz, bölgesindeki ve dünyadaki her gelişime kendi penceresinden bakıyor, kendi menfaatlerine ve hedeflerine göre eğer tavır geliştirebiliyorsa her alanda verdiği işte bu mücadele sayesindedir."

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