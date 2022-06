TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan polise yumruk atan terör destekçisi Saliha Aydeniz'e tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır

Soylu ayrıca, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik" ifadelerine yer verdi.

HDP'DEN GÖLGE PARTİ DBP'YE GEÇTİ

24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den Diyarbakır milletvekili seçilen Saliha Aydeniz, partisinden istifa ederek DBP'ye üye olmuştu.

TEK REZİLLİĞİ DEĞİL

Saliha Aydeniz daha önce de polisi ısırmış ve HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin sizlere" diyerek alay etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: NAMUSSUZLUK KALLEŞLİ

Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada terör yandaşı vekillerin polise saldırmasına tepki gösterdi.

Erdoğan döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden misliyle sorduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk ve demokrasi içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dört vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları, provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. Kim ne derse desin, hangi çirkefliği yaparsa yapsın Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır. Bugün ülkemiz, bölgesindeki ve dünyadaki her gelişime kendi penceresinden bakıyor, kendi menfaatlerine ve hedeflerine göre eğer tavır geliştirebiliyorsa her alanda verdiği işte bu mücadele sayesindedir."