Kadıköy'de HDP'li vekillerin öncülüğünde 'Biji Serok Apo' sloganı atan grup talimatı Kandil'den aldı!

Ulaşılan bilgilere göre, Kalkan'ın terör örgütü yanlısı yayın yapan ANF adlı internet sitesinden 7 Haziran'da yaptığı çağrıda "Çok açık ki, bu noktada demokrat olmanın tek ölçütü, -sözde- faşizmin söz konusu zihniyet ve siyasetine karşı çıkmaktır. Bu da somut olarak 12 Haziran günü yapılacak Büyük Gemlik Yürüyüşüne katılımda ve desteklemede kendini gösterecektir. Kimin gerçekten demokrat ve Kürt dostu, kiminse antidemokrat ve Kürt düşmanı olduğu gerçeği net bir biçimde açığa çıkacaktır" dedi.

Kandil'den verilen bu talimata rağmen İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da oluşturulan toplanma alanlarına gelenlerin sayısı oldukça düşük kaldı.