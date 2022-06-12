Ankara'yı sel alırken Mansur Yavaş, şehir şehir cirit attı! Vatandaşlar CHP'li belediye başkanını topa tuttu

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldiği, Mansur Yavaş'ın da Eskişehir'deki toplantıya katıldığı öğrenildi.
MANSUR YAVAŞ NEREDE?
Vatandaşlar; Mansur Yavaş'ın, Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısına rağmen Eskişehir'e gitmesine tepki gösterdi.
Zeki Bahçe: "Devletin tüm kurumları Ankara için seferber olurken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'de bir araya gelmişler. Tabi ki Ankara gibi bir derdi olmayan Mansur Yavaş da oradaydı. Başka ne denir ki bilmiyorum. Tek kelimeyle rezalet"
SLOGAN VE AJANS BELEDİYECİLİĞİ
Aslan Değirmenci: "Slogan ve ajans belediyeciliği.. Bir haftadır Ankara için sel ve dolu uyarısı yapılıyor, Mansur Bey Eskişehir'de cirit atıyor! Olacak iş değil! Oluyor ama…"
Mustafa Sevencan: "Alın size bir balıkçı hikayesi daha. Düşün artık milletin yakasından"
Mehmet Kamil Yıldırım: "Yazık oldu vatandaşlarımıza"
Fahri Gündoğdu: "Millet diye bir dertleri yok..."