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    • Güncel
    • 13.06.2022 00:40
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    • 13.06.2022 00:40
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    Ankara'yı sel alırken Mansur Yavaş, şehir şehir cirit attı! Vatandaşlar CHP'li belediye başkanını topa tuttu

    Ankara son iki gündür sellle boğuşurken 2 vatandaş hayatını kaybetti. Valilik günler öncesinden uyarılar yapmasına rağmen CHP'li Mansur Yavaş hiçbir hazırlık yapmadı. Şehir felç halinde kalırken dün bir de Yavaş Başkent'te değildi. Eskişehir'de CHP'li başkanlarla bir araya gelen Yavaş'a ise tepkiler dinmek bilmiyor.

    Ankara’yı sel alırken Mansur Yavaş, şehir şehir cirit attı!

    CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldiği, Mansur Yavaş'ın da Eskişehir'deki toplantıya katıldığı öğrenildi.

    MANSUR YAVAŞ NEREDE?

    Vatandaşlar; Mansur Yavaş'ın, Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısına rağmen Eskişehir'e gitmesine tepki gösterdi.

    Zeki Bahçe: "Devletin tüm kurumları Ankara için seferber olurken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'de bir araya gelmişler. Tabi ki Ankara gibi bir derdi olmayan Mansur Yavaş da oradaydı. Başka ne denir ki bilmiyorum. Tek kelimeyle rezalet"

    SLOGAN VE AJANS BELEDİYECİLİĞİ

    Aslan Değirmenci: "Slogan ve ajans belediyeciliği.. Bir haftadır Ankara için sel ve dolu uyarısı yapılıyor, Mansur Bey Eskişehir'de cirit atıyor! Olacak iş değil! Oluyor ama…"

    Mustafa Sevencan: "Alın size bir balıkçı hikayesi daha. Düşün artık milletin yakasından"

    Mehmet Kamil Yıldırım: "Yazık oldu vatandaşlarımıza"

    Fahri Gündoğdu: "Millet diye bir dertleri yok..."



        Numan Gençosmanoğlu: "Konu şehir yönetmek değil bildiri yayımlamakmış. Bir haftadır yagmur geliyor diye uyarılar var organize yapın diye başkan duymamış demek ki"

        Murat Şahin: "Afet zamanları bunların başka şehirde olması hep tesadüf mü?"

        Hüseyin Karadağ: "Bir haftadır Ankara için sel ve dolu uyarısı yapılıyor, Mansur Bey Eskişehir'de cirit atıyor! Aklı selim olan bir başkanın ne işi ola Eskişehirde?"

        ANKARA TALİHSİZ BİR DÖNEM YAŞIYO

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal:

        "Yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken hemşehrilerimiz yollarda mahsur kalırken 4 gündür açıklama yapmayan Sayın Mansur Yavaş, gelen tepkiler sonucu nihayet bugün bir açıklama yapmış. Ankara talihsiz bir dönem yaşıyor..."


        "Olmaz olsun böyle Başkan... Ankaralı sellerle boğuşurken, üstelik bugün bir canımızı yitirmişken. Dostlar alışverişte görsün tarzı bir açıklama yapıp soluğu Eskişehir'de almak hangi aklın ürünüdür. Başkan dediğin acıları paylaşandır, yerinde müdahale edendir."

        YILMAZER: "EKREM KARIN ALTINDA; MANSUR SELİN ALTINDA KALDI…"

        AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Sirkeli'de dere taştı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin olay yerinde ve vatandaşların içindeydi. Günlerdir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri ve yetersizlikleri bu şehri mağdur ediyor. Mansur Yavaş'ı gören var mı? Ekrem karın altında; Mansur selin altında kaldı…"

        ANKARA VALİLİĞİ UYARIDA BULUNMUŞTU

        Ankara Valiliği; 10 Haziran 2022 tarihinde yaptığı açıklamada yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulunmuştu.

        Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün (10 Haziran) öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.

        Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilmişti.
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