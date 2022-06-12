Ankara'yı sel alırken Mansur Yavaş, şehir şehir cirit attı! Vatandaşlar CHP'li belediye başkanını topa tuttu

ANKARA TALİHSİZ BİR DÖNEM YAŞIYO

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal:



"Yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken hemşehrilerimiz yollarda mahsur kalırken 4 gündür açıklama yapmayan Sayın Mansur Yavaş, gelen tepkiler sonucu nihayet bugün bir açıklama yapmış. Ankara talihsiz bir dönem yaşıyor..."



"Olmaz olsun böyle Başkan... Ankaralı sellerle boğuşurken, üstelik bugün bir canımızı yitirmişken. Dostlar alışverişte görsün tarzı bir açıklama yapıp soluğu Eskişehir'de almak hangi aklın ürünüdür. Başkan dediğin acıları paylaşandır, yerinde müdahale edendir."

YILMAZER: "EKREM KARIN ALTINDA; MANSUR SELİN ALTINDA KALDI…"



AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Sirkeli'de dere taştı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin olay yerinde ve vatandaşların içindeydi. Günlerdir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri ve yetersizlikleri bu şehri mağdur ediyor. Mansur Yavaş'ı gören var mı? Ekrem karın altında; Mansur selin altında kaldı…"

ANKARA VALİLİĞİ UYARIDA BULUNMUŞTU



Ankara Valiliği; 10 Haziran 2022 tarihinde yaptığı açıklamada yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulunmuştu.



Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün (10 Haziran) öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.



Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilmişti.