Yunanlar yine halüsinasyon görmeye başladı! Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos'tan küstah sözler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Hadlerini aşarak adaları silahlandıran Yunanistan'a Türkiye'den sert tepki geldi.
FAZLA AÇILMA YUNAN
Yunanistan'daki bir televizyon programında skandal ifadeler kullanan Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, haddini aştı.
SKANDAL SÖZLER
Egkolfopoulos, "Bizler korkmuyoruz. Büyük harflerle yazın. Hayır, korkmuyoruz, umursamıyoruz. Bir hamle yapsınlar, çünkü başlarına ne gelecek şimdi bile düşünülmedi. Ama bunun ne vatansever ne de milliyetçi olduğunu söylemek istiyorum" dedi.
ZORBALIKLA SUÇLADI
Haddini aşan Yunan, "38 yıldır onlarla yaşıyorum ve nasıl olduklarını, nasıl düşündüklerini biliyorum. Zorbaları yaparlar ve sonra giderler. Bunlar Türkler" dedi.