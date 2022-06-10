Yunanlar yine halüsinasyon görmeye başladı! Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos'tan küstah sözler

NATO içinde en yüksek bedeli ödeyen bir müttefik olarak, son 2 yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize bile cevap vermeyen Yunanistan'ın provokasyonlarını sükûnetle karşıladık. Ancak muhatabımızın sabrımızı ve sükûnetimizi yanlış yorumladığını görüyoruz.

Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol açacak rüyalardan, sözlerden ve eylemlerden kaçınması ve aklı başına dönmesi için bir kez daha uyarıyoruz.