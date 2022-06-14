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    • Haberler
    • 14.06.2022 16:32
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    • 14.06.2022 16:39
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    Yavuz Bingöl’ün annesi Şahsenem Bacı neden öldü? Şahsenem Bacı kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi?

    Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın vefat ettiği haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bu durumun ardından arama motorlarına yönelen birçok kişi Şahsenem Baı neden öldü sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Şahsenem Bacı Kimdir? Şahsenem Bacı neden öldü? Şahsenem Bacı hastalığı neydi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yavzuy Bingöl’ün annesi Şahsenem Bacı Neden Öldü?

    Yavuz Bingöl'ün annesinin vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı. Gelen acı haberle birlikte birçok kişi sosyal medyadan üzüntüsünü dile getirirken Yavuyz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı kimdir ve Şahsenem Bacı neden öldü soruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Şahsenem Bacı neden öldü ve Şahsenem Bacı kimdir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    Şahsenem Bacı Neden Öldü?

    Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın bu sabah hayata veda ettiği haberinin gelmesinin ardından en merak edilen sorular arasında Şahsenem Bacı neden öldü sorusu yer aldı. Halk ozanı olarak bilinen ve Yavuz Bingöl'ün annesi olan Şahsenem Bacı nefes darlığına bağlı olarak kalp yetmezliği sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul'da tedavi altında olan Şahsenem Bacı aynı zamanda Alzheimer hastalığı ile de mücadele ediyordu. 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda yapılan törenin ardından Ayvalık Küçükköy Mezarlığı'na defnedilecek.

    Şahsenem Bacı Kimdir?

    Şahsenem Bacı'nin ölüm haberinin gelmesinin ardından Şahsenem Bacı kimdir sorusu merak edildi. Halk Ozanı olarak bilinen Şahsenem Bacı, Ozan Şahsenem Bacı olarak bilinen Senem Akkaş 1943 yılında Kars'da doğdu.

    Küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye yöneldi. Şiire ilkokul yıllarında başladı. Önceleri yurt sevgisi, sevda, gurbet, özlem gibi konuları işleyen Türkiye'nin ilk kadın ozanı Şahsenem Bacı daha sonra toplumsal sorunları da dile getirdi. Küçük denecek yaşlarda evlenip İzmir'e yerleşti. Öğretmen olan eşinin de siyasi mücadele içinde olması nedeni ile çoğu sürgün amacıyla tayin olunan Kars, Konya, Ankara ve İzmir'de yaşadı. İlk profesyonel müzik yaşamı 1974 yılında Konya'da oturdukları sırada düğünlere çıkmasıyla başladı.Bu süreç ezilen işçi, köylü ve fukaraların dertlerini dile getirdiği eserlerinin topluma mal olmaya başlaması ve tüm Türkiye'de tanınması ile devam etti. Liseyi dışarıdan bitirdikten sonra Açık Öğretim Fakültesine kaydoldu.



        Akrabaları arasında Âşık Mustafa gibi Sarıkamış'ın birçok tanınmış aşığı bulunan Şahsenem Bacı, günümüz halk ozanlarından Aşık Veysel, Aşık Mahzuni, Hüdai gibi isimlerden etkilendi.



        Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan Şahsenem Bacı, çeşitli aşık şölenlerine katıldı, 1975 yılındaki Hacı Bektaş, 1976 Antalya Aşıklar festivallerinde birincilikler kazandı.



        Bugüne dek 5 adet albüm hazırlayan Şahsenem Bacı, Söz Nereye ve Haykırış isimli kitapları da yazdı.

        Şahsenem Bacı, merhume Fatma Efsun Bingöl, Yavuz Bingöl ve Oğuzhan Bingöl'ün annesidir.
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        Haberler Haberler Yavuz Bingöl’ün annesi Şahsenem Bacı neden öldü? Şahsenem Bacı kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi?
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