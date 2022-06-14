Yavuz Bingöl’ün annesi Şahsenem Bacı neden öldü? Şahsenem Bacı kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi?

Yavuz Bingöl'ün annesinin vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı. Gelen acı haberle birlikte birçok kişi sosyal medyadan üzüntüsünü dile getirirken Yavuyz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı kimdir ve Şahsenem Bacı neden öldü soruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Şahsenem Bacı neden öldü ve Şahsenem Bacı kimdir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Şahsenem Bacı Neden Öldü?

Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın bu sabah hayata veda ettiği haberinin gelmesinin ardından en merak edilen sorular arasında Şahsenem Bacı neden öldü sorusu yer aldı. Halk ozanı olarak bilinen ve Yavuz Bingöl'ün annesi olan Şahsenem Bacı nefes darlığına bağlı olarak kalp yetmezliği sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul'da tedavi altında olan Şahsenem Bacı aynı zamanda Alzheimer hastalığı ile de mücadele ediyordu. 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda yapılan törenin ardından Ayvalık Küçükköy Mezarlığı'na defnedilecek.