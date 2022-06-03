CHP'nin ittifak ortağı, yuvarlak masanın gölge üyesi HDP'den Mansur Yavaş'ın adaylığına veto: Olumsuz bakıyoruz





"TUTUMUMUZ NET"

Parti tabanı ve parti çeperinde yer alan güçlerin Mansur Yavaş'a karşı tutumunun belli olduğunu söyleyen Tayip Temel, şu ifadelere yer verdi:



"İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu. Bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur."