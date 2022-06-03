CHP'nin ittifak ortağı, yuvarlak masanın gölge üyesi HDP'den Mansur Yavaş'ın adaylığına veto: Olumsuz bakıyoruz

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın adayı belli olmuş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
AKŞENER - KILIÇDAROĞLU ÇATIŞMASI
Öte yandan Ankara kulislerinden gelen son bilgiler ortalığı karıştıracak cinsten... Anketlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ismi ön plana çıkarken bu durum Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında büyük bir çatışmanın sinyallerini veriyor.
Derin bir çıkmaza giren 6'lı masada yaşanan adaylık krizinin gölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da isimleri ön planda.