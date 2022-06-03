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    • 03.06.2022 18:59
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    • 03.06.2022 19:12
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    CHP'nin ittifak ortağı, yuvarlak masanın gölge üyesi HDP'den Mansur Yavaş'ın adaylığına veto: Olumsuz bakıyoruz

    Cumhuriyet Halk Partisi ve 6 benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa ittifakında adaylık krizi sürüyor. Kılıçdaroğlu gittiği her yerde 'aday benim' mesajı verse de bu söylemler ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor. 2023 için ön plana çıkan bir diğer isim Mansur Yavaş ile ilgili de CHP'nin ittifak ortağı, yuvarlak masanın gölge üyesi HDP'den bomba bir çıkış geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Kürtlerden oy alamayacağını açık bir şekilde dile getirdi.

    takvim.com.tr
    HDP, Mansur Yavaş’ın adaylığını istemiyor

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın adayı belli olmuş değil.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.

    AKŞENER - KILIÇDAROĞLU ÇATIŞMASI
    Öte yandan Ankara kulislerinden gelen son bilgiler ortalığı karıştıracak cinsten... Anketlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ismi ön plana çıkarken bu durum Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında büyük bir çatışmanın sinyallerini veriyor.



    Derin bir çıkmaza giren 6'lı masada yaşanan adaylık krizinin gölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da isimleri ön planda.



        YUVARLAK MASANIN GÖLGE ÜYESİ HDP'DEN MANSUR YAVAŞ VETOSU!
        İttifakın ortağı ve yuvarlak masanın gölge üyesi Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP), Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda olumsuz sinyaller geldi.

        HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimaline olumsuz baktıklarını vurguladı.



        "TUTUMUMUZ NET"
        Parti tabanı ve parti çeperinde yer alan güçlerin Mansur Yavaş'a karşı tutumunun belli olduğunu söyleyen Tayip Temel, şu ifadelere yer verdi:

        "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu. Bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur."



        "KÜRTLERİN OY VERECEĞİNİ SANMIYORUM"
        Öte yandan; geçen ay Independent Türkçe'ye konuşan HDP'li Ahmet Türk, Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda Kürtlerin desteğini alıp alamayacağı sorusuna "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum." sözleriyle yanıt vermişti.


            YAVAŞ ÇATLAĞI!
            HDP'li Meral Danış Beştaş da Mansur Yavaş'ın adaylığına olumsuz bakan bir diğer isim.

            Beştaş, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, Sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili 'İnşallah demedim' diye açıklama yaptırmış. Belediye basın-yayın birimine hem de. Ya, ayıp ya. En ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basın-yayın birimi 'İnşallah' karşısında açıklama yapma gereği duymuş" ifadelerini kullandı.

            Beştaş, siyasetin cesaret işi olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

            Eğer 'İnşallah' demekten bile imtina ediyorsanız iktidarın rehine politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir. Maşallah size, gerçekten maşallah. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dik duruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır. 'Verin bana yetkiyi' veya 'Bize katılın' demekle de olmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekle ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir."

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            Haberler Güncel CHP'nin ittifak ortağı, yuvarlak masanın gölge üyesi HDP'den Mansur Yavaş'ın adaylığına veto: Olumsuz bakıyoruz
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