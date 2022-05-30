'Yoksulluk' duyarı kasan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun CHP'li Tuba Torun ile sarayda düğün yapacağı ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu'nun "ekonomi kötü battık bittik" algısını işlemek için her fırsatta kastığı 'yoksulluk' duyarı patladı.
YOKSULLUK POZU KESTİ
Şubat ayında Twitter üzerinden, "En çok çocuklar için üzülüyorum… Yoksul çocuklar için… Beslenemeyen… Barınamayan… Isınamayan… Çocuklar… Bizim çocuklarımız… Günahsız çocuklarımız…" ifadeleriyle çocukları siyasete alet ederek 'ekonomi kötü' mesajı vermeye çalıştı.
Daha önce İzmir Çeşme'de kaçak bir lüks villası olduğu ortaya çıkan Erdoğdu kendisinden 14 yaş küçük olduğu öğrenilen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun evlilik kararı aldı.
SOBALI EVDEN SARAYDA DÜĞÜNE
Milletvekili olmadan evvel kendisini "Kars'ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıkan birisi" olarak pazarlayan Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun ile düğününü Beylerbeyi'nde bir sarayda yapacağı ortaya çıktı.
Erdoğdu'nun düğün davetiyesinde 11 Haziran'da Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel'de nikah yapacağı görüldü.
EŞİ İLE BOŞANMADAN ÖNCE ARKADAŞLIĞI BAŞLAMIŞ
Öte yandan Erdoğdu'nun eşinden boşanmadan önce de Tuba Torun ile arkadaşlığının sürdüğü öğrenildi.
AVM'DE BAŞBAŞA GÖRÜNTÜLENDİLER
Erdoğdu ve Torun geçtiğimi haftalarda bir alışveriş merkezinde başbaşa görüntülenmişti.
ERDOĞDU'NUN YOKSULLUK DUYARI KASTIĞI PAYLAŞIMLAR
Erdoğdu'nun sarayda yapacağı lüks düğün sonrası akıllara kastığı yoksulluk duyarları ve hükümeti 'israf' bahanesiyle hedef aldığı paylaşımları geldi.
İşte Erdoğdu'nun o paylaşımlarından bazıları;