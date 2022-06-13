Siz NATO'yu unutun! FETÖ'cü Enes Kanter PKK destekçisi Daniel Riazat ile İsveç Meclisi'nde buluştu





Harun Tokak

FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olarak biliniyor. "Karanlık Kurul" üyelerinden Başyüceler ya da İstişare Heyeti denilen bu kurul üyelerinden... Örgütün sözde İsrail İmamı olan Tokak'ın 1973'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tanıştı ve 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride aranıyor.