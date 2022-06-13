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    • Güncel
    • 13.06.2022 10:39
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    • 13.06.2022 11:02
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    Siz NATO'yu unutun! FETÖ'cü Enes Kanter PKK destekçisi Daniel Riazat ile İsveç Meclisi'nde buluştu

    Başkan Erdoğan'ın terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdikleri destek sebebiyle 'NATO Üyelik taleplerine hayır diyeceğiz" dediği İsveç'te bir skandal daha yaşandı. FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter ile terör örgütü PKK/PYD destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat İsveç Meclisi'nde buluştu.

    takvim.com.tr
    FETÖ PKK İsveç Meclisi’nde!

    Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik ısrarı sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin terör örgütlerine verdiği desteğe dikkat çekerek 'evet demeyiz' ifadelerini kullanmıştı.

    İsveç'in terör örgütlerine verdiği açık destek bir kez daha kanıtlandı.

    FETÖ'CÜ ENES KANTER İSVEÇ'TE
    İsveç hükümetin Türkiye ile müzakere yürüteceğini duyurmasından sonra FETÖ'cü Enes Kanter, İsveç'e giderek, Türkiye'nin NATO isteklerinin kabul edilmemesi yönünde lobicilik yürüttü.

    FETÖ PKK KOL KOLA İSVEÇ MECLİSİ'NDE
    FETÖ'cü Enes Kanter, terör örgütü PKK/PYD destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat tarafından Meclise sokuldu.

    BaşkanErdoğan aleyhinde çalışmalar yapan Kanter Türkiye aleyhinde kulis yapmaya çalıştı.

    ENES KANTER'DEN HAİN ÇAĞRI: ERDOĞAN'A İZİN VERMEYİN
    FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine de devam ediyor.

        FETÖ'cü Kanter Time dergisindeki yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimalleri üzerinden karalama kampanyasına girişti.

        Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü.

        Türkiye, bu ülkelerden terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını yüksek sesle dile getiriyor. ABD istihbarat teşkilatı CIA bağlantılı Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya da gerçekleştirildi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serilirken, katılımcılar Batı'nın hedef aldığı bu liderlerin fotoğraflarına basarak tepkilerini gösterdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN HADSİZ PAYLAŞIM!
        FETÖ'cü Enes Kanter de Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu postere bastı.

        ENES KANTER HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA
        Sosyal medyada Erdoğan'ın posterine basan videoyu paylaşan Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Savcılık, Enes Kanter hakkında TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        İSVEÇ'İN İADE ETMEDİĞİ TERÖRİSTLER
        Öte yandan İsveç'in üyeliği için ülkesindeki PKK ve FETÖ üyesi teröristleri iade etmesini isteyen Türkiye, teröristlerin listesini İsveç'e verdi fakat İsveç olumlu dönüş yapmadı. A Haber, İsveç'e verilen teröristlerin listesine ulaştı.


        İşte İsveç'te bulunan terör örgütü üyeleri...

        FETÖ ÜYESİ İSİMLER



        Bülent Keneş
        FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olarak biliniyor. Bir dönem FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini yapan Keneş, 2015 yılında Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, Bülent Keneş hakkında 18 Ekim 2016 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.



        Harun Tokak
        FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olarak biliniyor. "Karanlık Kurul" üyelerinden Başyüceler ya da İstişare Heyeti denilen bu kurul üyelerinden... Örgütün sözde İsrail İmamı olan Tokak'ın 1973'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tanıştı ve 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride aranıyor.


            Yılmaz Ayten
            FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev alan Yılmaz Ayten, örgütün şemsiye kuruluşu Afgan-Türk Çağ Eğitim Kurumları'nda görev yapıyordu. 2017'de Kabil'de yapılan operasyon sonrası İsveç'e iltica talebi kabul edilen Ayten, apar topar bu ülkeye kaçtı.



            Levent Kenez
            FETÖ'nün medya ayağında yer alan Levent Kenez, örgütün yayın organlarından Meydan Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliği görevini yaptı. 2017'de İsveç'e kaçan ve örgütün internet üzerinden yayın yapan 724 isimli internet gazetesinde düzenli köşe yazısı yapan Kenez, Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli derneğin de kurucuları arasında yer alıyor. Düşünce kuruluşu adı altında İsveç devletinden yardımlar alırken, FETÖ darbe girişimini aklayan çalışmalara imza atıyor.

            PKK ÜYESİ TERÖRİSTLER


            Mehmet Sıraç Bilgin



                Aziz Turan (Abdülkadir Aygan)
                Listenin en karanlık isimlerinden biri olan Aziz Turan, bir dönem JİTEM içerisinde de bulundu. Birçok faili meçhul cinayetle ilgili de bilgisi olan Turan, uzun yıllardır İsveç'te yaşıyor.

                Turan'ın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu da bilinmektedir.



                Ragıp Zarakolu
                Daha önce PKK/KCK davasından cezaevinde yatan Ragıp Zarakolu, 2010'lu yıllarda İsveç'e kaçtı. Zarakolu, 2008'de kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarfından düzenlenen bir toplantıya katılmış ve ardından hakkında "terör örgütünü meşrulaştırmak ve ayrıca PKK ile doğrudan bağlantılı olmak" suçuyla dava açılmıştı.



                Halef Tak
                Terörist eylemlere karışan ve Türkiye tarafından Interpol'e bildirilen Halef Tak, örgüt faaliyetlerine İsveç'te de devam ediyor. Daha önce bir süre Bulgaristan'da tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi gündeme gelen Tak, daha sonra yeniden İsveç'e dönmüştü.
                    Babalar Günü
                    Haberler Güncel Siz NATO'yu unutun! FETÖ'cü Enes Kanter PKK destekçisi Daniel Riazat ile İsveç Meclisi'nde buluştu
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