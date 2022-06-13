Siz NATO'yu unutun! FETÖ'cü Enes Kanter PKK destekçisi Daniel Riazat ile İsveç Meclisi'nde buluştu

FETÖ'cü Kanter Time dergisindeki yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimalleri üzerinden karalama kampanyasına girişti.
Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü.
Türkiye, bu ülkelerden terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını yüksek sesle dile getiriyor. ABD istihbarat teşkilatı CIA bağlantılı Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya da gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serilirken, katılımcılar Batı'nın hedef aldığı bu liderlerin fotoğraflarına basarak tepkilerini gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN HADSİZ PAYLAŞIM!
FETÖ'cü Enes Kanter de Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu postere bastı.
ENES KANTER HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA
Sosyal medyada Erdoğan'ın posterine basan videoyu paylaşan Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Savcılık, Enes Kanter hakkında TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İSVEÇ'İN İADE ETMEDİĞİ TERÖRİSTLER
Öte yandan İsveç'in üyeliği için ülkesindeki PKK ve FETÖ üyesi teröristleri iade etmesini isteyen Türkiye, teröristlerin listesini İsveç'e verdi fakat İsveç olumlu dönüş yapmadı. A Haber, İsveç'e verilen teröristlerin listesine ulaştı.
İşte İsveç'te bulunan terör örgütü üyeleri...
FETÖ ÜYESİ İSİMLER