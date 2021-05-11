Devlet büyüklerine ağır hakaretler eden Erdoğdu'nun partisinin belediye başkanlarını haraca bağladığı haberlerini belgeleriyle ortaya çıkmıştı.
CHP'Lİ BELEDİYELERİ ADETA HARACA BAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Erdoğdu, akademisyenlere yardım adı altında çok sayıda CHP'li belediyeden haraç aldığı, hakkında açılan davaların tazminat giderlerini partisine mensup belediyelerden ödetttiğiyle ilgili haberleri üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 135 partilinin bulunduğu WhatsApp grubunda 'İddiaları çürüteceğim' demesine rağmen hiçbir ispatta bulunamadı.
Erdoğdu'ya tek bir milletvekili bile 'Yanındayız' diye cevap yazmadı. CHP'liler, "Bu meczubun ipliğini pazara çıkardığınız için çok teşekkür ederiz. Özellikle genel başkan yardımcılığı döneminde çok sayıda partilimize hakaretler etmiştir. Tutum ve davranışları parti içinde büyük rahatsızlık yaratıyordu" dedi.