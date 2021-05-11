



EŞİMİ BOŞAYIP, SENİNLE EVLENECEĞİM

Sabah'ın haberine göre, Erdoğdu'nun makamını kullanarak bazı parti üyelerini, partiye gönül vermiş kadınları suistimal ettiğinin altını çizen bir ilçe başkanı ise "Bu iddiaları herkes biliyordu. Zaman zaman Kılıçdaroğlu'na da iletiliyordu. Bazı mağdur kadınları 'Eşimi boşayıp, seninle evleneceğim' diyerek kandırdığı biliniyor. Tüm bu yaşananlar parti ahlakına, adabına uygun değil. Erdoğdu'nun bu yaptıklarını herkes biliyordu. Ancak kimse konuşamıyordu. Önemli bir gazetecilik yaparak, bu meczubu hem parti içinde hem de kamuoyunda gerçek yüzünü tüm vatandaşlara gösterdiniz" dedi.



AÇIKLAMA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Erdoğdu'nun sosyal medyadan "Maaşlar ödendiği sırada bir yandan hakkımda açılan tazminat davalarını ödemeye çalışıyordum. Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu" şeklinde yaptığı açıklamanın da gerçeği yansıtmadığı belirlendi.