



YAZIŞMALARI İTİRAF ETTİ

Belediyeleri haraca bağladığı dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olan Erdoğdu, WhatsApp yazışmalarını doğrulayarak partisine ve sözlerini tutmayan belediye başkanlarına yüklendi. Erdoğdu şunları söyledi: "Bana söz veren belediye başkanlarını defalarca aradım, mesaj attım. 'Bugün, yarın' diyerek beni sürekli oyaladılar. Ben de söz verdikleri maaşların ödenmesi gerektiğini söyledim. Sadece Hayri İnönü, 'Resmi işe başlama tarihine kadar maaşları nakit ödeyelim' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Akademisyenlerin hesap numarasını gönderdim. 'Belediyenin adı kayda girmesin, hukuki sorun olur, elden ödeyelim' dedi. Şişli Belediyesi'nden bir meclis üyesi nakit olarak 30 bin TL getirdi. Ben, 'Paraya asla dokunmam. Bu parayı muhasebe ödesin' dedim. 5-6 ay 5 akademisyenin maaşı bu şekilde ödendi. Diğer iki belediye başkanı KHK'lıları, 'Güvenlik soruşturmaları dolayısıyla işe alamayız' dedi. Şişli Belediyesi dahil belediye başkanları verdikleri sözleri tutmadığı için yaklaşık 3 yıl boyunca birkaç MYK üyesinin kişisel desteği dışında aylık yaklaşık 100 bin TL maaşları ben ödemek zorunda kaldım..."