CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun partisinin belediye başkanlarını haraca bağladığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Kadıköy Moda'da, değeri 5 milyon lira olan deniz manzaralı 176 metrekare iskânsız dubleksinin ortaya çıkmasından adeta çılgına dönen Erdoğdu'nun daha önce de İzmir Çeşme'de aldığı villaya kaçak tadilat yaptığı ortaya çıkmıştı.
Erdoğdu'nun seçim kampanyalarına yardım adı altında bazı işadamlarından genel merkeze verilmek üzere aldığı paraların makbuzlarının parti kayıtlarında bulunamaması, CHP Genel Merkezi'nde büyük rahatsızlık yarattı. Önceki gün yayımlanan "Belediyeleri haraca bağladı" haberinin ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Erdoğdu, para dilendiği belediye başkanlarını açıklamalarıyla hedef tahtasına oturttu.
'SİYASETİ BIRAKMANIN EŞİĞİNDEYİM'
Hem KHK'lı akademisyenler için hem de zehirli dil kullanarak hakaret ettiği siyasetçilere karşı kaybettiği tazminatlarla ilgili para istediği CHP'nin eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile yazışmalarını kabul eden Erdoğdu, "Beni siyaseti bırakmanın eşiğine getiren ve şu alçaklıklarla beni ve ailemi muhatap eden 3 belediye başkanına da hakkımı helal etmiyorum. Siyasette yetki alan sorumluluk da almalı. Söz tutulmalı" ifadelerini içeren bir tweet attı. Ancak Erdoğdu kısa süre sonra bu paylaşımını sildi. Ardından ise parti yönetimini ve belediye başkanlarını hedef alan açıklamalarıyla adeta gemileri yaktı.