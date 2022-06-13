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    • 13.06.2022 14:27
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan polise saldıran HDP'lilere tepki: Namussuzluk kalleşlik...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kadıköy'de polisimize yumruk atan HDP Milletvekili Saliha Aydemir'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Namussuzluktur, kanı bozukluktur. " ifadelerini kullandı. Erdoğan asgari ücrete de zam sinyali verdi. "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

    HDP’ye sert sözler: Namussuzluk kalleşlik

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Törenine katıldı.

    Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    İş insanlarımızı gönülden tebrik eidyorum. Az önce ödülleri takdim edilmiş tüm firmalara, bundan sonra da bu süreci başarılarla devam ettirmesini diliyorum. Mayıs 2022 itibarıyla 12 aylık bazda ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. İnşaallah her geçen ay bu oranı dahatürkiye da yukarı taşıyacağız. 214 ayrı ülkeye yaptığı ihracatla bayrağını her yerde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir.

    Bu tablo yüksek katma değerli ürünleri ihraç etme hedefine adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Bu tablo ülkemizi yaıtırım, istihdamla büyütme doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün kanıtıdır.

    Bu başarıyı daha da ileri taşımak için elimizden geleni yapacağız.

    TOGG'UN HİKAYESİ BUNUN EN SOMUT ÖRNEĞİ
    Yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi bunun en somut örneğidir. Kapasite artırımı gibi yöntemlerle üretimini artırmak isteyen herkesie destek olacağız.

    Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını artırmaktır. Aksini iddia edenler farklı niyetlere sahiptirler. Üretim ve ihracat yolunda adım atan herkesin yanındayız. Siz yeter ki planınızı ve projenizi samimiyetle ortaya koyun, diğer tüm sorunlkarı birlikte çözeriz.

    Dünyanın dört bir yanında faaliyet göstren 100 bin ihracatçımızın her birini aynı zamanda gönüllü diplomatik elçimiz olarak görüyoruz. Sizlerin azmi ve becerisi sayesinde küresel meydan okumalar karşısında daha güçlü bir duruş sergileyebiliyoruz.

    Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline hep birlikjte getireceğiz. İşte o zaman büyük ve güçlü Türkye'nin inşasında daha üst bri safhaya geçmiş olacağız.

    2023 hedeflerimizi ilk söylediğimizde birileri bize dudak bükerek bakmıştı. Yaşadığımız onca hadiseye, maruz kaldığımız onca tehdide, önümüze kurulan onca tuzaklara rağmen hedeflerimizin yarısını hayata geçirdik. 2023 hedefimize doğru giderek artan bir hızda yaklaşıyoruz…

    Ülkemize ve milletimize olan inancın yanında, elimizde gayet sağlam araçlar ve imkanlar var.

    Son 20 yılda ülkemizin ihracatını 6 kat, ihracatçı sayısını 4 kat artırmış bir ülkeyiz.

    Yaklaşık 2,5 yıldır etkili olan küresel sağlık krizi dünyadaki üretim ve tedarik merkezlerinin yendien şekillenmesini zorunlu hale getirdi. Bu konuda ilk öne çıkan ülke Türkiye'dir.

    İhracat başta olmak üzere bu seviyeye kolay gelmedik. Tüm dostlarına güven veren bir Türkiye için uğraştık. Sevr sevdalılarının ülkeyi teslim alma gayretlerine fırsat vermedik. Nice oyunu boza boza ülkemizi güçlendirdik.

        TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ YERLE BİR EDİYORUZ
        Bölücü terör örgütüne ağır darbeler indirdik. Suriye'de düzenlenen operasyonlarla terör koridorunu yerle bir ettik. Şu an Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı ile de teröristlerin inlerini yerle bir ediyoruZ. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz.

        Terörün siyasi uzantılarıyla da mücadelemizi sürdürüyoruz.

        POLİSE SALDIRAN HDP'LİLERE TEPKİ: NAMUSSUZLUKTUR
        Kadıköy'de teröristbaşını öven sloganlar atılması provokasyondan öte namussuzluktur, kanı bozukluktur. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiçkimseye teröristi övme hakkı tanımaz.

        Türkiye terörün her türlüsü ile mücadelesini zafere ulaştıracaktır.

        "KALLEŞLİKTİR, NAMUSSUZLUKTUR, KANI BOZUKLUKTUR"
        Dört vatan evladının yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul'da polisimize saldırmaları kalleşliktir, kanı bozukluktur, namussuzluktur. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır.

        Bugün ülkemiz her gelişmeye kendi penceresinden bakıyor tavır geliştirebiliyorsa her alanda verdiği bu mücadele sayesindedir. Dünyadaki her türlü gerilim bizi de etkiliyor. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık, karşılık almadan bedel ödeyen Türkiye'si değildir. Bir süredir yaşadığımız dalgalanmalara bu anlayışla bakıyoruz. Küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş kendi küçük hesapları uğruna fiyatları artıranların neden olduğu belirsizlik gibi sorunlar vardır. Biz buna bardağın boş tarafı diyoruz. Bardağın dolu tarafında ne var. 20 yılda 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapan her alanda güçlü altyapıya sahip ülke var. 243 milyar doları yakalayan ihracatçılarımızın başarıları var. Uluslararası ilişkilerde temin ettiğimiz ilişkiler sayesinde her gün daha yüksek rakamlarla ülkemize gelen yatırımcılar var. Firmalarımızın ve vatandaşlarımızın döviz, Altın, TL cinsi varlıklarla gayrimenkul yatırımında duran birikimleri var. Hepsinden önemlisi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere potansiyeline güvenerek hedeflerine daha sıkı sarılan Türkiye var. Türkiye 100 trilyon dolarlık dünya pazarından hak ettiği payı almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.İki asırda kayda değer atılım gösterememiş olmamızın sebebi bizlere yakışmaz. Biz ancak kendi eksiklerimizi ve hatalarımızı bulup bunları düzelterek içindeki kısır döngüden çıkabiliriz.

        "ÜCRETLİLERİN GELİRLERİNDEKİ AZALIŞI TELAFİ EDECEK ADIMLARI ATIYORUZ"
        Ülkesini yüksek faizle yoldurmayacak, ihracatla ilerleyecek, cari fazlayla ilerleyecek bir yola ihtiyacı vardır. Kendi sorunlarını çözmek için kullanmadıkları yol ve yöntemleri bize dayatanların yol ve yöntemleri tezgahına tekrar düşemeyiz, düşmeyeceğiz. Türkiye Ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Bu konuda her gün yeni adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını TL'ye yöneltmek için çeşitli alternatifler sunuyoruz. Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz. Herkesin hesabını, planını buna göre yapmasını özellikle tavsiye ediyorum. Hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak olmayacaktır. Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Hem ümitlerimizin hem de hedeflerime ulaşma ihtimallerimizin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Yaşadığımız acılar elde edeceğimiz sonuçlara fazlasıyla değecektir. İş insanları ve milletimizin kafasını karıştırmak için karamsarlık pompalayanların derdi ülkemiz değildir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan sıkıntıları görmezden gelip ülkemizi batıyor bitiyor yaygarasıyla değerlendirmek isteyenleri 3 gruba ayırabiliriz. Bunların endişesi reel ekonomiyle büyüyen Türkiye'den eskisi kadar kazanç sağlayamayacak olanlardır. İlk gruptakilerin yönlendirmesiyle hareket eden akademisyen, gazeteci görünümlü tetikçiler bulunuyor. Tetikçiler çok da adam yerine koymuyoruz.

        TEMMUZ'DA ZAM SİNYALİ: ENFLASYON FARKLARI İLE MİLLETİMİZİN HER KESİMİNİ RAHATLATACAĞIZ
        Üçüncü grupta ise hükümetimize, ittifakımıza besledikleri husumetten dolayı her şeye körü körüne saldıranlar bulunuyor. İlk iki grubun en çok istismar ettiği de bu kesimdir. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.

        "ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 200 ORANINDA ARTIRDIK"
        Türkiye'nin siyasi ve ekonomik tökezlemesini isteyenlerin hevesini bu defa da kursaklarında bırakacağız. Milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar çıkarmışken Gezi olayları ile başlayan çok yönlü saldırılarla hedefimizin gerisinde kalındı, bunlar olmasaydı 1,5 trilyon dolar sınırını aşmış olacaktık. Son 20 yılda asgari ücreti enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 200'e yakın artırdık. Aynı şekilde bu tuzaklarla uğraşmasaydık insanlarımızın gelir seviyelerini de iki katına çıkarmış olacaktık. Hesaplaşmadan son nefesimizi vermeyeceğiz. Bunlara en güzel cevabı ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yaparak vereceğiz.

        Bugün Zonguldak, Filyos'a geçiyorum ve doğal gaz ile ilgili denizaltı tüm boru hatları ile ilgili çalışmayı bugün başlatacağız. Bunlara en güzel cevabı eğitim ve sağlık başta olmak üzere kendi insanlarımıza en iyi hizmetleri sunmak üzere vereceğiz. İhracatçılarımızın da bunlara en güzel cevabı 500 milyar dolarık hedefe bir an önce ulaşıp çıtayı 1 trilyon dolara çıkararak vereceklerini umuyorum.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan polise saldıran HDP'lilere tepki: Namussuzluk kalleşlik...
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