Son dakika: Tarlada 8 markette 40 lira! Gaziantep'te sarımsak hasadı başladı

Gaziantep'in Araban Ovası çiftçileri, son yıllarda sarımsak ekimine yöneldi. İlçede 25 bin dekar alanda üretimi yapılan ve aroması ile tercih edilen sarımsakta bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor. Eylül ayında ekimi yapılan ve haziranda toplanmasına başlanan sarımsak hasadında 15 bin tarım işçisi de istihdam ediliyor.