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    • Güncel
    • 07.06.2022 01:48
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    • 07.06.2022 01:49
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    Ahmet Özal'dan 6'lı masa yorumu: Kılıçdaroğlu aday olup da kazanamazsa sokağa çıkamaz

    8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın oğlu, TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç isimli programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "6'lı masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olur mu?" sorusunu yanıtlayan Özal, "Şimdi Kemal Bey, çıkıp aday olur da kazanamazsa o grup (6'lı masa) Kemal Bey'e çok büyük bir sıkıntı yaratır. Kılıçdaroğlu aday olup da kazanamazsa sokağa çıkması zorlaşır" ifadelerini kullandı.

    KK, aday olup da kazanamazsa sokağa çıkamaz

    TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, A Haber'de ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta 6'lı masanın adayı "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olur mu?" sorusuna yorum getirdi.

    Özal, muhalefetin korkusuna değinerek, "Kılıçdaroğlu aday olup da kazanamazsa sokağa çıkamaz" dedi ve nedenini açıkladı.



    A Haber canlı yayınında yorumlarda bulunan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın açıklamaları şöyle;

    ÖZAL, HDP İLE İTTİFAK YAPAR MI?
    "HDP Türkiye'nin resmi partisidir. Milyonlarca insan oy vermiştir, Meclis'e sokmuştur. Herkesin, siyasi partilerin üzerine durduğu şey ise; 'HDP terör ile bağlantısı var mı yok mu? İlişkisini netleştiremiyor mu?' bu sorunu var! Başka sorunu yok HDP'nin.



    KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?
    Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir teknik direktör. Bu seçimlerde Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Teknik direktör sahaya çıkıp futbol oynayacak mı? Ondan ben emin değilim. Kemal Bey'in veya 6'lı masanın kazanması gerektiğini düşünenler şunu görüyor; 'Mutlaka kazanmamız lazım Türkiye'nin ikinci 100 yılı için daha liberal, demokrat olmamız lazım' diyen bir ekip var bu masada.



    "KEMAL BEY ADAY OLUP DA KAZANAMAZSA SOKAĞA ÇIKAMAZ"
    Şimdi Kemal Bey, çıkıp aday olur da kazanamazsa o grup (6'lı masa) Kemal Bey'e çok büyük bir sıkıntı yaratır. Kılıçdaroğlu aday olup da kazanamazsa sokağa çıkması zorlaşır.

    Ben dışarıdan 3. göz olarak bakıyorum olaylara. Anketlerde başkaları (Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu) Kemal Bey'den daha yüksek gözüküyor. 3, 5,10 puan fark etmez. 'Niye onu aday göstermedin de onu yaptın?' derler diye Kemal Bey'in çekincesinin oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Bakın açıklamıyor adaylığını."

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