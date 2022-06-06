Ahmet Özal'dan 6'lı masa yorumu: Kılıçdaroğlu aday olup da kazanamazsa sokağa çıkamaz

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, A Haber'de ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta 6'lı masanın adayı "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olur mu?" sorusuna yorum getirdi.



Özal, muhalefetin korkusuna değinerek, "Kılıçdaroğlu aday olup da kazanamazsa sokağa çıkamaz" dedi ve nedenini açıkladı.





A Haber canlı yayınında yorumlarda bulunan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın açıklamaları şöyle;

ÖZAL, HDP İLE İTTİFAK YAPAR MI?

"HDP Türkiye'nin resmi partisidir. Milyonlarca insan oy vermiştir, Meclis'e sokmuştur. Herkesin, siyasi partilerin üzerine durduğu şey ise; 'HDP terör ile bağlantısı var mı yok mu? İlişkisini netleştiremiyor mu?' bu sorunu var! Başka sorunu yok HDP'nin.