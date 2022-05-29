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    • 29.05.2022 08:19
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    • 29.05.2022 08:19
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    CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı kızışıyor! İbrenin İmamoğlu'ndan yana olduğunu gördükçe restlerini büyütüyor

    CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı kızıştıkça, Kemal Kılıçaroğlu ön plana çıkmak için peşi sıra hamleler yapmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun NATO çıkışını değerlendirerek "İbrenin hâlâ içeride operasyona uğrasa da İmamoğlu'ndan yana olduğunu gördükçe restlerini büyütüyor" dedi.

    Kılıçdaroğlu restlerini büyütüyor

    İşte Sabah yazarı Melih Altınok'un yazısından o bölüm

    AMAN KEMAL BEY, SONRA YURTSEVER FALAN SANIRLAR!
    İki ay önce, "Biz NATO'nun bir parçası olarak NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın bir anlamı yok" diyen Kılıçdaroğlu dün 180 derece döndü:
    "Bahçeli de NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD, Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapatmayı getirsinler Meclis'e, Kuvayı Milliye ruhuyla destekleyeceğiz."
    Bu Kılıçdaroğlu'nun sıradan çarklarından değil...
    Okyanus ötesinin ismi üzerinde kararsız kaldığını, ibrenin hâlâ içeride operasyona uğrasa da İmamoğlu'ndan yana olduğunu gördükçe restlerini büyütüyor.

    Biden'ın destek sözü verdiği Türkiye'deki muhalefetin lideri olmak için tatlı sert mesajlar veriyor.
    Kendisiyle doğrudan bir diyalog istiyor.
    Aman Kemal Bey, NATO'yu tartışmak falan... Bu işlerin şakası yok.
    Adamlar kestiğiniz yurtsever, anti emperyalist pozlarını gerçek falan sanırlar.
    Zaten yakınınızda tuttuğunuz müstakbel Brütüs'ünüz de okyanus ötesinden görev emri bekliyor!

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    Haberler Güncel CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı kızışıyor! İbrenin İmamoğlu'ndan yana olduğunu gördükçe restlerini büyütüyor
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