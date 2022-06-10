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    • 10.06.2022 12:09
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    İki ilde FETÖ'ye baskın: Gözaltına alındılar

    FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor... İçişleri Bakanlığı, Malatya ve Konya'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

    İki ilde FETÖ’ye baskın: Gözaltına alındılar

    İçişleri Bakanlığı, Malatya ve Konya'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresi edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 ihraç 2 öğretmen ve 3'ü öğrenci olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel İki ilde FETÖ'ye baskın: Gözaltına alındılar
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