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    • 10.06.2022 11:34
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    HDP'den terörist elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş!

    PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den skandal bir çıkış daha geldi. 6’lı masanın görünmez ittifakı HDP, 12 Haziran’da terörist elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı. HDP Sözcüsü Ebru Günay, açıklamalarının devamında İmralı’nın kapatılması gerektiğini de söyledi.

    HDP’den terörist elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş!

    Hain terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan, 23 yıldır cezaevinde tutuklu bulunuyor.

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için HDP'nin söylemlerinin beraberinde eylemleri de sürüyor.

    Son olarak 12 Haziran tarihinde bir yürüyüş düzenleyen HDP, Öcalan'ın serbest bırakılması için "Gemlik Yürüyüşü"ne katılma davetinde bulundu.

        "İMRALI HAPİSHANESİ KAPATILMALI"
        Ağırlaştırılmış müebbet infaza karşı olduklarını ifade eden HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın yürüyüşe ilişkin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

        "Ölünceye kadar hapislik biçimindeki ağırlaştırılmış müebbet infaz rejimi AİHM kararları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda sona erdirilmelidir. İmralı Hapishanesi kapatılmalı, İmralı tecrit sistemi ortadan kaldırılmalıdır. Kürt sorununun demokratik çözümü, toplumsal ayrışma üreten her soruna eşit-ortak yaşam temelinde yaklaşılmalıdır. Bundan ötürü diyoruz ki; ekonomik refah ve toplumsal adaleti hedefleyen bütünlüklü bir toplumsal barış projesinin hayata geçirilmesi ülkemiz açısından elzemdir. Bir kez daha ifade etmek gerekirse; tecrit politikalarının ülkede yarattığı etkilerine dair itirazımızı dile getirmek için 12 Haziran'da gerçekleştireceğimiz 'Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyüşü'müze tüm halkımızı ve demokratik kamuoyunu davet ediyoruz."
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