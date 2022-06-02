CHP'deki adaylık savaşında vites yükseliyor! Altay'dan sonra Ağbaba da 'Kılıçdaroğlu' dedi: Ekrem ve Mansur'a kapı bir kez daha kapandı
CHP ve Millet İttifakı'ndaki adaylık kaosu sürerken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Ağbaba'nın açıklamasına benzer bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yapmış, o da aday olarak Kılıçdaroğlu'nun işaret etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık kapısı bir kez daha kapanmış oldu.
02.06.2022 19:22 - Son Güncelleme: 02.06.2022 19:24
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası sürüyor.
Gittiği her yerde 'aday ben olacağım' sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ittifak ortakları tarafından kabul görmezken; CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da isimleri ön plana çıkmış vaziyette.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saymış olacak ki siyasi çıkarları doğrultusunda Büyükelçilerle görüşmeler yapıp, Karadeniz'e mitinge gitti.