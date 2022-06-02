CHP’deki adaylık savaşında vites yükseliyor! Altay’dan sonra Ağbaba da ’Kılıçdaroğlu’ dedi: Ekrem ve Mansur’a kapı bir kez daha kapandı

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: "YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN"

Bu gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alarak "Belediye başkanları görevini yapmalı", "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" ifadelerini kullandı ve bu iki isme adaylık kapısını kapattı.



