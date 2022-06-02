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Haberler Güncel CHP'deki adaylık savaşında vites yükseliyor! Altay'dan sonra Ağbaba da 'Kılıçdaroğlu' dedi: Ekrem ve Mansur'a kapı bir kez daha kapandı

CHP'deki adaylık savaşında vites yükseliyor! Altay'dan sonra Ağbaba da 'Kılıçdaroğlu' dedi: Ekrem ve Mansur'a kapı bir kez daha kapandı

CHP ve Millet İttifakı'ndaki adaylık kaosu sürerken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Ağbaba'nın açıklamasına benzer bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yapmış, o da aday olarak Kılıçdaroğlu'nun işaret etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık kapısı bir kez daha kapanmış oldu.

takvim.com.tr
02.06.2022 19:22 - Son Güncelleme: 02.06.2022 19:24
CHP’deki adaylık savaşında vites yükseliyor! Altay’dan sonra Ağbaba da ’Kılıçdaroğlu’ dedi: Ekrem ve Mansur’a kapı bir kez daha kapandı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası sürüyor.

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CHP’deki adaylık savaşında vites yükseliyor! Altay’dan sonra Ağbaba da ’Kılıçdaroğlu’ dedi: Ekrem ve Mansur’a kapı bir kez daha kapandı

Gittiği her yerde 'aday ben olacağım' sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ittifak ortakları tarafından kabul görmezken; CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da isimleri ön plana çıkmış vaziyette.

CHP’deki adaylık savaşında vites yükseliyor! Altay’dan sonra Ağbaba da ’Kılıçdaroğlu’ dedi: Ekrem ve Mansur’a kapı bir kez daha kapandı

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: "YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN"
Bu gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alarak "Belediye başkanları görevini yapmalı", "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" ifadelerini kullandı ve bu iki isme adaylık kapısını kapattı.

CHP’deki adaylık savaşında vites yükseliyor! Altay’dan sonra Ağbaba da ’Kılıçdaroğlu’ dedi: Ekrem ve Mansur’a kapı bir kez daha kapandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saymış olacak ki siyasi çıkarları doğrultusunda Büyükelçilerle görüşmeler yapıp, Karadeniz'e mitinge gitti.

CHP’deki adaylık savaşında vites yükseliyor! Altay’dan sonra Ağbaba da ’Kılıçdaroğlu’ dedi: Ekrem ve Mansur’a kapı bir kez daha kapandı

"SÜRECİ UZAKTAN İZLEMEM"
"Süreci uzaktan izlemem" diyerek de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda Genel Başkanı'na açıktan mesaj verdi.

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