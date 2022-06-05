Hazine arazileri hangi illerde satışa çıkacak? Bakan Murat Kurum tek tek açıkladı! Ucuza konut müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çok özel açıklamalar yaptı. Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaşanan sel, yangın ve deprem felaketlerinde en vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi noktasında hızlı aksiyon alıp, mağduriyetleri bir yılda telafi ettiklerini belirten Bakan Kurum, kira fiyatlarına yönelik yapılan düzenlemeler, uygun ücretlendirmelerle vatandaşların arsa ve konut sahibi olmasına yönelik yürütülen çalışmalar, sıfır atık hareketi, millet bahçeleri ve müsilaj temizliği gibi pekçok önemli konudaki son durumu anlattı. Ülke genelinde açılması planlanan ekolojik koridorlarla ilgili de konuşan Bakan Kurum'un açıklamaları şunlar:
İMARA AÇILMAYACAK
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle 5 milyon metrekarelik bir yeşil koridoru İstanbul'a kazandıracağız. Hiçbir şekilde imara açılmayacak ve konut inşa edilmeyecek. 2023'e kadar, Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılına geldiğimizde 500 millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız. 100 yılda yapılabilecek çevre yatırımlarını, 20 yıl gibi kısa bir sürede başarmış olan bir ülkeyiz.
KİRALARDAKİ ARTIŞA SON
20 yılda emlak rayici neyse siz bunu çarparsınız-bölersiniz ve aylık kiranız bu fiyatı geçemez. Kirada yıllık artışı, o yılın TÜFE ortalaması neyse bu çerçevede yapabilirsiniz. Aksi her durum kanuna aykırıdır.