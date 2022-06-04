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    • 05.06.2022 01:45
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    • 05.06.2022 01:45
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    Beyoğlu'nda vahşet! Yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile boğularak öldürüldü

    Beyoğlu'nda korkunç olay! Beyoğlu'nda cezaevinden 2 yıl önce çıkan Aysel Bozkurt, evinde domuz bağı yöntemi ile boğularak öldürülmüş şekilde bulundu. Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Yaşlı kadın domuz bağı ile boğularak öldürüldü

    Cinayet, Şehit Muhtar Caddesi, Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 2 yıl önce pandemiden dolayı serbest bırakıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    BAŞÖRTÜSÜ VE İPLE DOMUZ BAĞI YAPILMIŞ
    İhbar üzerine 2 odalı daireye giren polis ekipleri, Bozkurt'un ip ve başörtüsü ile boynundan, ellerinden ve ayaklarından bağlanarak domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğü belirlendi.

    Cinayetin bir gün önce gerçekleştiği üzerinde duran polis, Bozkurt'un yaşadığı dairede delil incelemesi yaptı.

        CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
        Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Bozkurt'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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