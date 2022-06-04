Beyoğlu'nda vahşet! Yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile boğularak öldürüldü

BAŞÖRTÜSÜ VE İPLE DOMUZ BAĞI YAPILMIŞ

İhbar üzerine 2 odalı daireye giren polis ekipleri, Bozkurt'un ip ve başörtüsü ile boynundan, ellerinden ve ayaklarından bağlanarak domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğü belirlendi.