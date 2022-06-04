Beyoğlu'nda vahşet! Yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile boğularak öldürüldü

Cinayet, Şehit Muhtar Caddesi, Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 2 yıl önce pandemiden dolayı serbest bırakıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
BAŞÖRTÜSÜ VE İPLE DOMUZ BAĞI YAPILMIŞ
İhbar üzerine 2 odalı daireye giren polis ekipleri, Bozkurt'un ip ve başörtüsü ile boynundan, ellerinden ve ayaklarından bağlanarak domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğü belirlendi.
Cinayetin bir gün önce gerçekleştiği üzerinde duran polis, Bozkurt'un yaşadığı dairede delil incelemesi yaptı.