AK Parti’den seçim güvenliği tartışmalarına son nokta





Ayrıca tüm Türkiye'de herhangi bir siyasi baskı olmaması veya kalabalık bir site düşünün buradaki tüm seçmenlerin oy sonuçlarına göre değerlendirilip, o sitenin siyasi tercihine göre hizmet verilmesinde bir ayrıma gidilmemesi için, seçmenler farklı sandıklara paylaştırılıyor. Doğu ve Güneydoğu'da da terör örgütünün baskısını bertaraf etmek için bazı yerlerde sandık birleştirme; başka yerde oy kullanma gibi imkânlar da veriliyor. 2023 seçimleri için de YSK ihtiyaç duyarsa buna benzer kararlar alabilir.