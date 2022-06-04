AK Parti’den seçim güvenliği tartışmalarına son nokta

Zaman zaman seçim güvenliği konusunda bir zaaf olacağına yönelik algı oluşturan muhalefet cephesinde, son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SADAT'a giderek, seçimlerin güvenliğini sarsacak bir durum olursa sorumlusunun bu kuruluşun olacağını iddia etmişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre muhalefetin bu iddialarına AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel cevap verdi.
Özel, şöyle konuştu: Türkiye'de seçimin her aşaması, siyasi partilerin gözü önünde bütün iş ve eylemler gerçekleşiyor. Örneğin, bütün siyasi partiler YSK'nın girdiği bütün verileri Siyasi Parti Portali (SİPPORT), üzerinden ulaşabiliyorlar. Ayrıca SEÇSİS sistemine anlık olarak girip, bütün belge ve verilere anlık ulaşabiliyorlar. Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde olmayan bir sistem.
Diğer bir ikinci adımı ise YSK'dan tutun, il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, sandık kuruluna kadar bütün aşamalarda siyasi parti üyeleri, temsilcileri ya da siyasi partilerin müşahitleri bulunuyor. Seçim alanında müşahitlerin gözü önünde bütün seçim cereyan ediyor. İddia ediyorum dünyada en güvenli seçim sistemi Türkiye'dedir.