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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'ndaki bir pistin açık kalacağını söyledi. İşte algı operasyonu ve karalama kampanyalarına karşı proje ile ilgili bilinmesi gereken bilgiler.

27.05.2022 11:29 - Son Güncelleme: 27.05.2022 12:15
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar yarın toprakla bululaşacak! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümündeki törene tüm vatandaşları davet eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilere de proje ile ilgili detayları anlattı.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar yarın toprakla bululaşacak! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak

Kurum Atatürk Havalimanı'nın bir pistin açık tutulacağını da açıkladı.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü olan 29 Mayıs Pazar günü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar yarın toprakla bululaşacak! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak

Başkan Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törende Fetih tarihini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanında çalışmaları yerinde inceledi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar yarın toprakla bululaşacak! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Bakan Kurum, törene tüm vatandaşları davet etti. Havalimanı'ndaki proje ile ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, pistlerden birisinin açık kalacağını söyledi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar yarın toprakla bululaşacak! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak

İşte Bakan Kurum'un açıklamaları:

İstanbul ailedir... Tarihtir, kültürdür, çeşitliliktir, zenginliktir... Binlerce yıllık nadide bir çınardır İstanbul...

İstanbul her devrin gözbebeğidir. Her daim özel, her daim güzel...

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