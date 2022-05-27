Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'ndaki bir pistin açık kalacağını söyledi. İşte algı operasyonu ve karalama kampanyalarına karşı proje ile ilgili bilinmesi gereken bilgiler.
27.05.2022 11:29 - Son Güncelleme: 27.05.2022 12:15
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümündeki törene tüm vatandaşları davet eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilere de proje ile ilgili detayları anlattı.
Kurum Atatürk Havalimanı'nın bir pistin açık tutulacağını da açıkladı.
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü olan 29 Mayıs Pazar günü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek.
Başkan Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törende Fetih tarihini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanında çalışmaları yerinde inceledi.