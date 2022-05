Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar: Yeşile fidana karşı olanlar değil yeşile sevdalılar kazanacak

Bugün toprakla buluşturulan her bir fidanla güzel olanın mesajını verdiklerini ifade eden Kurum, "Bugün ektiğimiz her bir çiçekle, diktiğimiz her bir fidanla, çocuklarımıza yemyeşil, rengarenk bir dünya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bu mahşeri kalabalık, fidana dönen her tohumda, ağaca dönen her fidanda, çevrecilik nedir, doğaseverlik nedir, İstanbul sevdası nedir bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorsunuz." diye konuştu.