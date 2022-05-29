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    • 29.05.2022 13:46
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    • 29.05.2022 13:50
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    İstanbul'un Fethi'nin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde! Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak

    İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaklaşık 1 milyon kişinin katılımı ile kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törende ilk fidanlar toprakla kavuşacak. 2023'te ilk etabının açılması planlanan ve bittiğinde dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak. Alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

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    İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar dün hız kesmeden devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.

    Fethin yıldönümünü simgelemek amacıyla alana 569 fidan dikilirken ilk etabı Mayıs 2023'te açılacak Millet Bahçesi 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak.

    '1453' tarihine atfen toplam 145 bin 300 ağacın toprakla buluşacağı Millet Bahçesi için ilk fidan dikimine 1 milyonu aşkın kişinin katılması bekleniyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pistlerin olduğu alana kurulan platformdan konuşma yaparak fethin yıldönümünü ve fidan dikim töreni coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.

    İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

    İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yarın Atatürk Havalimanı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanları dikilecek.

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen içinde 40-50 yaşında olanlarında da bulunduğu 145 bin 300 ağaç dikilecek.

        Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

        2 BİN KİŞİLİK SEYİR KAPASİTELİ SPOR ALANI YAPILACAK
        Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.

        İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak.

        Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.

        TÜM BİNALAR KALACAK VE RESTORE EDİLECEK
        10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak.

        Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek. Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek.

        Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek. Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek. Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.

            DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ŞEHİR PARKI OLACAK
            Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

            İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

            Öte yandan bugün açılışın gerçekleştirileceği alan ve oluşturulan örnek bahçe görüntülendi.

            Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.

            Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu.

            A Haber ekibinden Hande Bayraktar detayları aktardı. Mimar Nihat Şen ve Şehir Planlamacısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

            İşte o açıklamalardan satır başları;
            Mimar Nihat Şen: Tarihi günlerden birini yaşıyoruz bugün. 1900'lü yılların başında Türkiye'de ilk sivil havacılığın başladığı ve 1911-12 yıllarında askeri havaalanı daha sonralarında sivil havacılığa açılmış Yeşilköy Havalimanı'ndayız. Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin temel atmasını yapacağız. 8,5 milyon metrekare alanın yaklaşık 5 milyon metrekaresinde 145 bin 300 ağaç dikimini gerçekleştireceğiz.

            "TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ OLACAK"
            Bugün aynı zamanda İstanbul'un 569'uncu fetih yıl dönümü. Pist korunacak mevcut binaların da korunarak içinde spor alanları, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, kütüphaneler, çocuk bahçeleri, kültür merkezleri birçok aktivitenin yer aldığı vatandaşlarımızın kullanımına açık ve Türkiye'nin en büyük millet bahçesi bugün inşallah temel atması olacak. 2023 yılında da millet bahçesinin açılacağını tahmin ediyoruz. Bu tip millet bahçeleri Türkiye için önemli olacak.

            Şehir Planlamacısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Bugün çok önemli bir gün. İnsanlara yaşam için muazzam bir imkan verilecek. Araçların uçakların verdiği emisyondan uzak, hava kirliliğinden uzak, gürültüden uzak, etrafında muazzam bir yerleşim alanı var.

            "FATİH'İN TORUNLARINA DA ANCAK BU YAKIŞIR"
            Dünyanın en sıkışık havalimanıydı. Bu alan İstanbul'un en önemli merkezinde Türkiye'nin en büyük millet bahçesi oluyor. Aklınıza gelen her şey var yaşam alanına ait. Atatürk Havalimanı millet bahçesine dönüşüyor. İstanbul'a nefes aldıracak projede 132 bin 500 ağaç dikilecek. Yeni millet bahçesi Central Park'ın yaklaşık 4 katı olacak. Havalimanı 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil koridora dönüşecek.

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            Haberler Güncel İstanbul'un Fethi'nin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde! Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak
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