Bakan Kurum Nihat Dede'yi yanına alarak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’yle ilgili gerçekleri tek tek anlattı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümü kutlamalarına ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda millet bahçesi için ilk fidan dikiminin gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Kurum, AK Parti Eyüpsultan ilçe teşkilatına giderek fidan dikim programının saatini soran Nihat İşican (87) dedeyi de yanına alarak kameraların karşısına geçti. İşte Kurum'un sözleri:
İçerisinde bulunduğumuz 8 bin metrekarelik bu alanı İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümünün anısına 569 ağacımızla, 2053 çiçek ve bitkiyle bezedik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin içinde yer alan, küçük bir modeli olan bu mekânın, nice hatıralarla dolmasını diliyorum.
Muhalefete soruyorum. Günlerdir binbir türlü çarpıtmayla, algı operasyonuyla karşısında durduğunuz güzellik bu mu? Ağaçlara mı karşısınız? Bahçeye, şu karşımızdaki yeşil alana mı karşısınız? Bu güzelliklerden mi rahatsız oluyorsunuz? Bugün çevreye, doğaya, ağaca karşı çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. CHP, bundan sonra çevre ve doğa merkezli projelere karşı gelen ilk siyasi parti olarak anılacaktır. Biz bu muhalefeti, çevreyi ve doğayı kardeş bilen aziz milletimize havale ediyoruz.