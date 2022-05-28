Bakan Kurum Nihat Dede'yi yanına alarak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’yle ilgili gerçekleri tek tek anlattı





Millet bahçemize fethi ve 1453 tarihini sembolize eden tam 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Burası İstanbul'un merkezinde 5 milyon metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek. Yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, Pınarbaşı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. Dereboyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkân sağlayacak. Bostanlarda, çocukların doğayı tanımaları sağlanacak. Ziyaretçiler dalından meyve toplamanın keyfini yaşayacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek; bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenleyeceğiz. Bilim merkezimizde gençlerimiz deneyler yapacaklar, robotik çalışacaklar, yazılım üretecekler. Müzelerimizde sanatçılarımız eserlerini sergileyecekler. Olası bir afet durumunda İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı, yine burası olacak. Defaatle söyledim, burada tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde bu alan imara açılmayacak, ticari ünite kurulmayacak. Bu mekân, İstanbulluların ihtiyaç duyduğu temiz havanın, doğayla kucaklaşmanın, huzurun ve dinginliğin merkezi olacak. İstanbul, 85 milyonun bahçesiyle güzelliğine güzellik katacak. Pazar günü (yarın) milyonlar buraya akacak. Aziz milletimizin her bir ferdini; 29 Mayıs'ta fetih coşkusuyla, Atatürk Havalimanı'na, Türkiye'nin en büyük millet bahçesine davet ediyorum. İlk etabı fethin bir sonraki yol dönümünde açmayı planlıyoruz.