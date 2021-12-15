Kemal Kılıçdaroğlu adaylık yarışından çekiliyor mu? Bu kez Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için açık kapı bıraktı!

"AKŞENER BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bu konularda yorum yapmak doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Dolayısıyla yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olan bir açıklamadır.'' ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEVAM ETMELİ"

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkındaki bir soruya ise İmamoğlu ve Yavaş'ın, 'başarılı birer belediye başkanlığı yürüttüğünü, bu yüzden devam etmesi gerektiklerini düşündüğünü fakat bu konuyu ittifak ortaklarıyla konuşmadıklarını' iddia ederek yanıt verdi.