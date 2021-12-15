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    • 15.12.2021 18:27
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    Kemal Kılıçdaroğlu adaylık yarışından çekiliyor mu? Bu kez Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için açık kapı bıraktı!

    Millet İttifakı'nın içine düştüğü '2023 adayı kim olacak?' girdabı iyice çıkılmaz bir hal aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Meral Akşener'in istememesine rağmen aday gibi hazırlanırken her fırsatta muhtemel rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesti. Son olarak dün gece katıldığı bir programda yine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü kapatacak şekilde "ittifak kabul ederse aday olmaktan onur duyarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise ilginç bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarının adaylığına karşı olduğu' iddiası sorulunca, "Karşı değiliz. Arkadaşlar çalışıyor..." ifadelerini kullanması "Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekiliyor" yorumlarına sebep oldu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 2023 adayının Abdullah Gül olduğu da ayrı bir iddia konusu oldu. İşte adaylık krizinin detaylar...

    takvim.com.tr
    Adaylık girdabı!

    Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na açık kapı bıraktı...

    2023 seçimlerine giden süreçte Cumhur İttifakı aday olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterirken CHP, İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkaracak bir aday bulamıyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Cumhurbaşkanlığına aday değilim' diyerek geriye çekilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olacak gibi hazırlanmaya başladı.

    Her fırsatta muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesen Kemal Kılıçdaroğlu son çıkışını dün akşam katıldığı Haber Global canlı yayınında gerçekleştirdi.

    "ADAY OLMAMDA SORUN YOK OL DERLERSE ONUR DUYARIM"
    Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
    "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz."

    "AKŞENER BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bu konularda yorum yapmak doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Dolayısıyla yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olan bir açıklamadır.'' ifadelerini kullandı.

    "İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEVAM ETMELİ"
    Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkındaki bir soruya ise İmamoğlu ve Yavaş'ın, 'başarılı birer belediye başkanlığı yürüttüğünü, bu yüzden devam etmesi gerektiklerini düşündüğünü fakat bu konuyu ittifak ortaklarıyla konuşmadıklarını' iddia ederek yanıt verdi.

        KILIÇDAROĞLU BUGÜN FARKLI AÇIKLAMA YAPTI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nı ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ilginç bir açıklama yaptı.



        Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili yaptığı açıklamalar sorulan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir şey değil aslında. İttifak, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirmek istediğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Bugün bir temas olmadı" dedi.

        "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KARŞI DEĞİLİM"
        Kılıçdaroğlu'na Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlarının adaylığına karşı olduğu iddiası da soruldu.

        Kemal Kılıçdaroğlu, "Karşı değiliz, arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" diye cevap verdi.

        KILIÇDAROĞLU ADAYLIKTAN ÇEKİLİYOR MU?
        2023 adayı gibi hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu "aday olmaktan onur duyarım" şeklindeki açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü açması 'Kılıçdaroğlu adaylıktan çekiliyor?' şeklinde yorumlandı.

        ABDULLAH GÜL İDDİASI
        Millet İttifakı'ndan yaşanan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş arasındaki çekişmeye Abdullah Gül ismi de dahil edildi. Partiden ihraç edilen CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü aday gösmermek istediğini idda etti.

        "KEMAL BEY, KENDİSİ DE ADAY OLMAK İSTEMİYOR, ADAYI ABDULLAH GÜL"
        CHP Genel Başkanı'nın gündemde kalmak için adaylık açıklaması yaptığını ifade eden Sevigen şunları söyledi:

        "Kemal Bey, aday falan olmayacak. Kemal Bey'in aday olma ihtimali yok. Kılıçdaroğlu kendini gündemde tutmak için bu şekilde hareket ediyor. Danışmanları böyle yönlendiriyor diye düşünüyorum. Dün 1.5 saat canlı yayın yaptı. Allah için soruyorum,anamuhalefet partisinin liderinin hangi sözü aklınızda kaldı? Hangi vaadini hatırlıyorsunuz? Çıkın progrmaı izleyenlere sorun, hangi sözü akılda kaldı? Kemal Bey'in dünden akılda kalan, medyada yer bulabildiği tek açıklaması, 'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili kısım. Kemal Bey de bunu bildiği için aday olacakmış gibi hareket ediyor. Kemal Bey'in kendisi de aday olmak istemiyor. Taktik olarak bu şekilde davranıyor. Kemal Bey, belediye başkanlarını istemiyor. Onların yerine Abdullah Gül'ü aday yapmak istiyor."

            MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
            2023'e giden süreçte Kılıçdaroğlu adaylık için sinyaller verse de Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Meral Akşener geçtiğimiz aylarda "Kemal bey Belediye başkanlarından birini aday yaparsa destekleriz" demişti.

            Akşener ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatan açıklamalar yapmıştı. İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzeten Akşener "Ablam Ekrem'in yüzünde Rabbi Yesir görmüş" ifadelerini kullanmış ve son olarak da İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.

            İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI VETO ETMİŞTİ: KAZANAMAZ
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyalleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde i İYİ Parti kanadından flaş bir açıklama gelmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili "İdealist davranmalı, nefis zamanı değil" yorumunda bulundu. Konuşmasının devamında kazanmama ihtimali olan birine evet demeyeceklerini söyleyen Aydın, adeta Kılıçdaroğlu'nun aday olursa kazanma ihtimali olmadığını itiraf etti.

            Koray Aydın konuyla ilgili olarak, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanmama riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İyi Parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

            10 SEÇİM KAYBETTİ

            Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkamadı.

                Şimdiye kadar 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı söylemleri ve sosyal medyadaki PR çalışmalarıyla 2023'deki seçimler için adaylığa hazırlandığı izlenimi veriyor. Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacağı ve ittifak ortağı Meral Akşener'in buna ne tepki vereceği merak konusu.
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