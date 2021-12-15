Kemal Kılıçdaroğlu adaylık yarışından çekiliyor mu? Bu kez Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için açık kapı bıraktı!

Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na açık kapı bıraktı...
2023 seçimlerine giden süreçte Cumhur İttifakı aday olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterirken CHP, İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkaracak bir aday bulamıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Cumhurbaşkanlığına aday değilim' diyerek geriye çekilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olacak gibi hazırlanmaya başladı.
Her fırsatta muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesen Kemal Kılıçdaroğlu son çıkışını dün akşam katıldığı Haber Global canlı yayınında gerçekleştirdi.
"ADAY OLMAMDA SORUN YOK OL DERLERSE ONUR DUYARIM"
Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz."
"AKŞENER BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bu konularda yorum yapmak doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Dolayısıyla yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olan bir açıklamadır.'' ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEVAM ETMELİ"
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkındaki bir soruya ise İmamoğlu ve Yavaş'ın, 'başarılı birer belediye başkanlığı yürüttüğünü, bu yüzden devam etmesi gerektiklerini düşündüğünü fakat bu konuyu ittifak ortaklarıyla konuşmadıklarını' iddia ederek yanıt verdi.