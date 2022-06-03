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    • 03.06.2022 13:13
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    Akıncı Üssü davasına istinaf noktayı koydu! FETÖ'cülere ceza yağdı

    Son dakika haberi... 15 Temmuz'da darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü davasının kararı Ankara Bölge Adliye Maklemesi tarafından onandı. Karara göre 70 sanık beraat ederken, 405 sanığa ise ceza yağdı.

    Akıncı Üssü davasına istinaf noktayı koydu! Ceza yağdı

    FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davası kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı. Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi kararında, darbeyi planladığı iddia edilen sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve darbeyi yöneten 15 asker hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası vermişti. 291 sanığa en az 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 70 sanık beraat etmişti.

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    Haberler Güncel Akıncı Üssü davasına istinaf noktayı koydu! FETÖ'cülere ceza yağdı
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