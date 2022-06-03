Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.06.2022 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2022 12:04
    ABONE OL

    Bakanlık son bilançoyu açıkladı! Mayıs ayında terör örgütü PKK'ya darbe: 1.221 operasyon yapıldı

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.221 operasyon yapıldığını bildirdi. Çataklı, "Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. " dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.221 operasyon yapıldığını bildirdi.

    Çataklı'nın açıklamalarından satır başları;

    Yoğun göç hareketliliğine rağmen karışıklığa mahal vermedik.

    Terörü bu topraklardan kazımak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. 2022 Mayıs ayında PKK Terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır.

    85 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 118 sığınak, mağara imha edildi.

    2022 Mayıs ayında 22 terör eylemi engellendi. Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır.

    19 bin 18 uyuşturucu operasyonu yapıldı.1 ton 628 kilo esrar, 756 kilogram eroin ele geçirildi.

        2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Güncel Bakanlık son bilançoyu açıkladı! Mayıs ayında terör örgütü PKK'ya darbe: 1.221 operasyon yapıldı
            SON DAKİKA