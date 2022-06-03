Bakanlık son bilançoyu açıkladı! Mayıs ayında terör örgütü PKK'ya darbe: 1.221 operasyon yapıldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.221 operasyon yapıldığını bildirdi.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları;

Yoğun göç hareketliliğine rağmen karışıklığa mahal vermedik.

Terörü bu topraklardan kazımak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. 2022 Mayıs ayında PKK Terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır.