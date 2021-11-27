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    • 27.11.2021 11:51
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    Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı mı bırakıyor? İttifakta soğuk savaş

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İBB'nin töreninde adeta soğuk savaşa girdi. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada "13. cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak kendi ismini öne çıkarırken Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak İmamoğlu için "Performansınızın devamını dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım olacak" diyerek bir nevi adayının kim olduğunu açık açık ilan etti. Duruma sinirlenen Kılıçdaroğlu sosyal medyada açılışa ilişkin herhangi bir paylaşım yapmayarak İBB ve İmamoğlu cephesine tepkisini gösterirken Meral Akşener ince bir hamleyle Kılıçdaroğlu'na çalım attı. İşte ittifaktaki soğuk savaşın şifreleri.

    takvim.com.tr
    İttifakta soğuk savaş

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı.

    AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLEDİ
    İp lideri Meral Akşener, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka İmamoğlu'nu kastederek "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım olacak." dedi. Akşener, bu sözleriyle İmamoğlu'na "belediye başkanı olarak kalacak" diyen Kılıçdaroğlu'na karşı resti çekti.

    Meral Akşener: 'Cumhurbaşkanı adayım İmamoğlu'

    KILIÇDAROĞLU '13 CUMHURBAŞKANI' DEDİ
    Kılıçdaroğlu, "İki dünyamız oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası, bir de saray dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz. Az kaldı, Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın, en geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Bu memlekete huzuru, bereketi, güzelliği getirmeye kararlıyız, inşallah dostlarımızla beraber getirmeye kararlıyız. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz, imkanımız var" sözleriyle 13. Cumhurbaşkanlığı yolunda "masadayım" mesajı verdi.

    SOĞUK SAVAŞ SOSYAL MEDYADA
    Akşener'in İmamoğlu için adaylık sinyali CHP'de kriz çıkardı. Belediye başkanlarının adaylığını istemeyen ve "Belediyede göreve devam etsinler" sözleriyle adaylık yolunu kesen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in İmamoğlu'nu öne çıkarmasının ardından İBB'ye karşı mesafeli davrandı, sosyal medya hesaplarından açılışa ilişkin hiçbir paylaşım yaptırmadı.



    AKŞENER ÇALIMI ATTI
    İmamoğlu'nu destekleyen Meral Akşener ise "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Açılışı'na katıldık… İklim değişikliğine karşı İstanbul'umuzu öncü kılan bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeşil Çözüm ile sıfır karbon ayak izine ulaşan bir İstanbul mümkün…" ifadeleriyle İBB'ye yanladı.


        "AÇILIŞI PAYLAŞMA NEZAKETİ GÖSTEREN AKŞENER'E TEŞEKKÜR"
        İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, Kılıçdaroğlu'nun paylaşım yapmaması üzerine manidar bir şekilde Akşener'e teşekkür ederek, "Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atık yakma tesisinin açılışını paylaşma nezaketi gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkür ederiz." dedi.

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