Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı mı bırakıyor? İttifakta soğuk savaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı.



AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLEDİ

İp lideri Meral Akşener, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka İmamoğlu'nu kastederek "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım olacak." dedi. Akşener, bu sözleriyle İmamoğlu'na "belediye başkanı olarak kalacak" diyen Kılıçdaroğlu'na karşı resti çekti.



KILIÇDAROĞLU '13 CUMHURBAŞKANI' DEDİ

Kılıçdaroğlu, "İki dünyamız oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası, bir de saray dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz. Az kaldı, Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın, en geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Bu memlekete huzuru, bereketi, güzelliği getirmeye kararlıyız, inşallah dostlarımızla beraber getirmeye kararlıyız. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz, imkanımız var" sözleriyle 13. Cumhurbaşkanlığı yolunda "masadayım" mesajı verdi.